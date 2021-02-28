«Мне обидно, когда нас называют ВУХ»: Валиевой не нравится, как фанаты называют ее победное трио с Усачевой и Хромых

Камила Валиева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трое юниорок Камила Валиева – Майя Хромых – Дарья Усачева вынесли всех соперниц в финале Кубка России. Более того, если бы не ограничения по возрасту, то именно 14-летняя Валиева должна была лететь на взрослый чемпионат мира в Швецию, и там бы она была в числе основных фаворитом. Но взрослая спортивная жизнь у Камилы начнется только в следующем сезоне. Он будет олимпийским. И уже сейчас Валиеву называют основной претенденткой на «золото» Пекина-2022.

Трое победительниц Камила Валиева – Майя Хромых – Дарья Усачева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я не понимаю таких разговоров. Никто не знает, что будет завтра, а уже многие пишут, что будет в будущем году. Я стараюсь не читать такое. Потому что… Ну не знаю, мотивация что ли падает, - рассказала Камила во время общения с журналистами после финала Кубка России.

- Но вам не обидно, что здесь, в финале Кубка России, побеждаете вы, а на чемпионат мира едут другие?

- Из-за возраста не обидно. Все должно быть в свое время. Обижаться на то, что не едешь на ЧМ по возрасту странно. Но я расстроилась, что не будет юниорского чемпионата мира, я хотела на нем подтвердить свой чемпионский статус.

Про возраст и олимпийский сезон Валиеву спрашивали не раз. В том числе, и с таким подтекстом, как будет меняться ее организм и даже интересы после 15 лет. А заодно спрашивали про планы на весну.

Выступление Камилы Валиевой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мне кажется, 15 лет – это еще не приговор, - смеялась Камила. – Мне и в 14 лет было непросто. А планы на весну? Хорошо Отметить день рождения. Он у меня 26 апреля.

Так же Камила выразила свое отношение к аббревиатуре ВУХ – Валиева-Усачева-Хромых. И к тому, что на приходит на смену ТЩК – Трусова-Щербакова-Косторная.

- Как многим девочкам не нравится ТЩК, так и мне не нравится ВУХ и ВХУ Мы же все-таки индивидуальный вид спорта, каждый катает за себя. И все эти ТЩК, ВУХ… Мне немного обидно.

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