Анекдот: Раньше я боялся темноты, но вчера принесли квитанции. Теперь я боюсь света, воды и тепла. И еще немного - мусора

- Какие у вас красивые зубы!

- От бабушки достались!

- Хорошо, что подошли.

* * *

Настоящий байкер знает всех насекомых на вкус!

* * *

Начал ремонт в квартире. И неожиданно оказалось, что там все стены несущие...

Несущие боль в спине, страдания и финансовые потери.

* * *

- Екатерина Ивановна, я хочу жениться на вашей дочери.

- Только через мой труп!

- Заманчиво… Но два праздничных банкета я не потяну.

* * *

Поняла, что мы с друзьями начали стареть, когда на дни рождения в поздравлениях появилась фраза «жизнь только начинается».

* * *

- У моего бывшего, похоже, коронавирус, но он не знает об этом.

- С чего ты решила?

- Он потерял вкус. Вчера я его видела с новой подругой - мымра, каких мало.

* * *

- И запомни, сын мой: если ты закроешь одни двери, обязательно откроются другие.

- Знаю. Была у меня как-то «Лада Калина»...

* * *

Говорят, коты помогают снять стресс. И ведь точно: пнешь гаденыша, и сразу станет легче!