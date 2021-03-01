Анекдот: Раньше я боялся темноты, но вчера принесли квитанции. Теперь я боюсь света, воды и тепла. И еще немного - мусора

- Какие у вас красивые зубы!
- От бабушки достались!
- Хорошо, что подошли.
* * *
Настоящий байкер знает всех насекомых на вкус!
* * *
Начал ремонт в квартире. И неожиданно оказалось, что там все стены несущие...
Несущие боль в спине, страдания и финансовые потери.
* * *
- Екатерина Ивановна, я хочу жениться на вашей дочери.
- Только через мой труп!
- Заманчиво… Но два праздничных банкета я не потяну.
* * *
Поняла, что мы с друзьями начали стареть, когда на дни рождения в поздравлениях появилась фраза «жизнь только начинается».
* * *
- У моего бывшего, похоже, коронавирус, но он не знает об этом.
- С чего ты решила?
- Он потерял вкус. Вчера я его видела с новой подругой - мымра, каких мало.
* * *
- И запомни, сын мой: если ты закроешь одни двери, обязательно откроются другие.
- Знаю. Была у меня как-то «Лада Калина»...
* * *
Говорят, коты помогают снять стресс. И ведь точно: пнешь гаденыша, и сразу станет легче!