Что сказали в сборной России по лыжным гонкам после бронзы Большунова и Ретивых в командном спринте на ЧМ-2021

Глеб Ретивых и Александр Большунов хорошо шли по дистанции, но стали только третьими. Фото: REUTERS

В воскресенье, 28 февраля, сборная России выиграла вторую медаль на чемпионате мира по лыжным гонкам. Нашим мужчинам удалось стать третьими в командном спринте - Александр Большунов и Глеб Ретивых шли на всех парах к победе. Но на финише чуть лучше оказались норвежцы и финны.

- Всё было возможно. Мы готовились взять реванш после Зеефельда, - говорит в эфире "Матч ТВ" Глеб Ретивых, намекая на "разборки" на чемпионате мира по лыжам 2019 года. И при этом, говорит, что Большунов в силу своих возможностей чуть поменял задуманную тактику в гонке:

- Саша пошел на втором этапе разрывать группу, и мне пришлось на своем втором этапе тоже полидировать. Изначально тактика у нас была немного другая, я должен был выходить вперед на предпоследнем этапе и только тогда передавать первым. Саша решил уже по ходу гонки чуть изменить тактику, - говорит Ретивых, и просит прощения, что не смог поддержать напарника.

Но вот Большунов не стал корить своего напарника по команде:

- Это спорт, все бывает. Да, был реальный шанс обыграть норвежцев и обыгрывать их можно только таким способом. Изменение тактики? Не то чтобы я поменял, просто услышал, что дыхание соперников уже не так чувствуется за спиной, поэтому решил «дернуть», посмотреть, как они отреагируют. Если не сейчас, то когда? - отмечает Большунов, который своими рывками накануне смог "добить" норвежцев на финише 30-километровой гонки и вырвать победу аж у пяти скандинавов.

Вместе с тем, Большунов и Ретивых поведали и о трассе, которая из-за погоды стала очень сложна для всех лыжников настолько, что после завершения гонки нужно было немало времени на восстановление сил:

- Когда мы бежали полуфинал, трасса была в идеальном состоянии. Я даже не думал, что ее так можно будет разбить до начала финалов. Она просто превратилась в кашу, - говорит Ретивых. - Тут просто приходится тонуть в этому кругу. Все-таки мы спортсмены тяжелые. После финиша все сидели по 20 минут, условия трудные.

Церемония награждения - наша команда выиграла "бронзу". Фото: REUTERS

Но Большунов, в свою очередь, сказал, что чемпионат мира подошел к своей середине и дальше будет только интереснее. У команды есть мотивация на то, чтобы показать отменные результаты в оставшихся на турнире гонках:

- Есть еще гонки, будем стараться показывать неплохие результаты. Чемпионат завершен на 50 процентов, постараемся провести оставшуюся часть даже лучше.

В понедельник, 1 марта, на чемпионате мира по лыжным гонкам будет выходной день. А потом в дело пойдут женщины, которые разыграют медали в гонке с раздельного старта 2 марта. Спустя сутки в бой пойдут мужчины, которые будут выявлять лучшего в своей "разделке". Ждем и верим в Большунова.