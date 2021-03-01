«Америкой должен править Барсик!» Чем сейчас занимаются самые знаменитые коты России

Когда пожарные приютили у себя едва не угоревшего котенка, они и не думали, что он станет для них настоящим помощником и талисманом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Праздник День кошек - неофициальный, но любителей усатых-полосатых созданий это не останавливает - они закармливают питомцев кошачьими лакомствами. А «Комсомолка» решила вспомнить, как живут прославившиеся на всю страну киски.

Пожарный

Два с половиной года назад новосибирские эмчеэсники тушили загоревшиеся склады и спасли из огня бездомного котенка. Он был испуган, надышался угарным газом и еле-еле стоял на лапках. Крохотное, перепачканное сажей существо разжалобило мужественных пожарных, и они забрали его к себе в часть. Кличку дали профессиональную - Гидрант.

Гидрант в момент спасения. Фото: Виктор БОРОВСКИХ ГУ МЧС по НСО

Несмотря на то, что самое большое потрясение кот пережил на пожаре, он очень любит спать на рабочей униформе пожарных, пропитанной запахом гари.

Еще одно любимое место - мягкий диван в кабинете начальника части. Вот и сейчас, когда к коту приехали корреспонденты «Комсомолки», он поднялся в кабинет и уютно примостился на коленях у Вадима Потеряева, командира отдельного поста пожарной части № 111.

- Кот наш очень умный. Не мешает, не хулиганит, не капризничает, в туалет ходит на улицу. Как только принесли его в часть, быстро приспособился к нашей специфике, - говорит командир.

Но иногда бывают и хлопоты. Как-то раз Гидрант пропал. Пожарные загрустили.

Но через три дня потеряшка вернулся домой. Теперь, видать, где-то подрастают милые котята черно-белого окраса.

- А в прошлом году его клещ укусил, - вспоминает Вадим Потеряев. - Еле спасли Гидранта.

Сейчас Гидрант мало напоминает того дрожащего котенка, спасенного на пожаре - стал откормленным и солидным. «В Сибири на улице с запасом жирка теплее», - шутят пожарные.

- А кормите чем?

- Кошачьим кормом, а иногда тем, что сами едим. Он мышей еще любит. Раньше в части их было много, грызли все подряд. Просто напасть была с ними. Но Гидрант нас избавил от них, - хвалит котика начальник. - А недавно отправляли его в «командировку»: наш сотрудник брал его к себе домой мышей ловить. Так что нас он за свое спасение отблагодарил уже и не раз.

Мостик. Фото: vk.com

Прораб Крымского моста

Кот Мостик в свое время контролировал ход строительства Крымского моста через Керченский пролив.

Его малышом подкинули на стройку в 2015 году, рабочие стали котенка подкармливать, и Мостик там прижился. Со временем кот обзавелся страницами в соцсетях и стал любимцем тысяч людей.

Когда стройка закончилась, усатого забрали местные журналисты к себе. Если раньше Мостик рассказывал в соцсетях своим подписчикам о стройке, то теперь снимается в видеороликах и делится редакционной кухней. Кстати, у Мостика даже удостоверение корреспондента имеется.

Мэр Барсик. Фото: vk.com

Народный мэр

Барсик стал «народным мэром» Барнаула в конце 2015 года.

В соцсетях прошло шуточное голосование при выборах кандидатов в градоначальники, и хвостатый набрал больше всего лайков. «Политик» стал известен не только на весь Алтай, но и на всю Россию, и даже засветился в зарубежных СМИ. В соцсетях Барсик периодически «выступает» с разными инициативами и предложениями, порой самыми неожиданными. Так, однажды он заявил, что Америкой должен править кот.

Басик, он же Аэрбас. Фото: aviator.ru

Авиатехник

Считается, что кошаки приносят удачу их владельцу. Работники ставропольского аэропорта в Минеральных Водах серьезно отнеслись к такому поверью и завели кота. Прямо на территории аэропорта, а если быть точнее, то на стоянке для самолетов. Басик, он же Аэрбас, пришел сам, но выгонять его не стали, разрешили встречать и провожать борты, гулять по салонам самолетов и «заряжать» рейсы на успех.

Ахилл. Фото: Александр ГЛУЗ

Оракул

Кот Ахилл, один из потомственных обитателей Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, стал главным пророком в матчах чемпионата мира по футболу в России. Ахилл глуховат от рождения, но его «паранормальные» способности позволили верно предсказать практически все исходы спортивных матчей. Кот словно заранее знал результат и шел к флагу команды-победителя, когда ему предлагали сделать выбор. Впрочем, угадыванием исходов матчей он занимался в свободное от основной работы время, а основное его занятие - защищать шедевры искусства от крыс в хранилище «Эрмитажа». Правда, недавно усатого оракула пристроили в любящую семью.

Кот Морда с хозяином на велопрогулке. Фото: Мария ЛЕНЦ

Велосипедист

Кот Морда из Красноярска прославился своей любовью к велоспорту. Как настоящий штурман он всегда сидит на плече у своего хозяина. Парочку часто видят в городе и удивляются, как спокойно кот относится к таким поездкам! Не дергается, не царапается, не боится проезжающих мимо машин. Приобщить к велоспорту кота получилось случайно - Морда не мог долго оставаться без хозяина, а Владимир ему в шутку предложил прокатиться. И коту понравилось!

Альпинист Граф. Фото: Андрей ОСТАНИН

Альпинист

Еще один спортивный кот родом из Нижнего Тагила. Он покорил Эльбрус вместе с хозяином Андреем Останиным. Правда, до вершины они не дошли всего 500 метров - помешал сильный туман.

Граф стал отличным и полезным партнером: грел руки своему владельцу и просто составлял душевную компанию. Идея посетить горы с котом возникла у Андрея после просмотра фильма о Гималаях, где компанию путешественнику составил пушистый питомец.

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