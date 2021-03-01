У Бородиной элитный мейн-кун, а Корчевников нашел котенка у метро: кто из отечественных звезд без ума от кошек

Наоми Розенталь. Фото: Instagram.com

Варум и ее «сепия агути»

Анжелика Варум долго уговаривала мужа Леонида Агутина завести кошку. И дожала! В их квартире поселилась сингапурская кошка окраса «сепия агути» - удивительное совпадение с фамилией главы семейства! Эту красотку подарила Анжелике поклонница из Пензы - животное приехало в столицу уже с готовым именем Наоми Розенталь, но дома она просто Нюся или Нюха. Завела ее певица, когда находилась в депрессии после смерти отца - говорит, что новая подруга помогла ей вернуться к нормальной жизни.

Ксения Бородина и Цветан. Фото: Instagram.com

Наглец Цветан

Телеведущая Ксения Бородина своему Цветану разрешает и в постели с ней валяться, и со шторами поиграть. Котенка породы мейн-кун муж Ксюши купил недавно по просьбе детей - семья переживала недавнюю смерть другого четвероного любимца той же породы.

Теперь дети не отходят от Цветана, заботятся о нем, а он своим привилегированным положением пользуется - уже и собакой в доме командует!. «Наглый тип! - резюмирует Бородина. - Правда, для большей наглости ему усов не хватает, но это дело наживное!»

ТЭФИ и Оскар Анны Ардовой. Фото: Instagram.com

Оскар для Ардовой

Актриса Анна Ардова с детства хотела обзавестись кошечкой, но аллергия на шерсть домашних животных не давала реализовать мечту. Однако выход нашелся: у Ардовой в квартире теперь живет парочка сфинксов - бесшерстных кошек. Ардова души не чает в питомцах: «Эти кошки добрые, умные, ласковые, им холодно, поэтому они часто рядом с человеком».

Канадского черепахового сфинкса Анна получила в подарок от друзей сразу же после получения одиннадцать лет назад премии ТЭФИ за телепроект «Одна за всех». Неудивительно, что свою кошечку актриса назвала ТЭФИ: «Она невероятно грациозная, а на ощупь, как горячая замша - очень приятная».

Из-за пандемии Ардова почти полгода была без съемок: занимала себя живописью, а также купила второго четвероногого друга - донского сфинкса. Имя другу Анна выбрала амбициозное: «Думала, что если девочка, то будет Пальма - как Пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля. А если мальчик - Оскар, так как мне хочется его получить».

Кот Степа Бориса Корчевникова. Фото: Instagram.com

Степа, сын Бориса

Котенку Степке скоро исполнится пять месяцев - его хозяин, телеведущий Борис Корчевников, уже и не представляет, как раньше жил без него. Для звездного холостяка котенок стал настоящим другом. Борис нашел и, как он сам говорит, усыновил Степана в конце прошлого года: «Этого сибиряка нашли у метро «Планерная» в коробке, обмотанной скотчем. Очистили от поселившихся в ушках паразитов, вернули к жизни. Я взял его к себе». В той самой коробке у метро Степан был не один, а с маленькой сестрой - ее Борис пристроил в добрые руки.

Куся со своей подругой актрисой Анной Чиповской. Фото: Instagram.com

Премиальный корм для Куси

Актриса Анна Чиповская своему Кусе прощает все - и когда он писает в ее недешевые туфли, и когда шуршит пакетами по ночам. Анна Кусю обожает: «Это не я завела себе кота - это было обоюдное решение. Только так у друзей и бывает». Пять лет назад Чиповская подобрала мяукающего от страха и голода котенка у стен Малого театра, тут же принесла домой. Найденыш оказался хулиганом и верным другом. Чиповская Кусю балует, рассказывает подписчикам в Инстаграме о том, чем кормит любимца: «Корм должен быть премиальный, потому что все корма средней линейки - это убийцы для почек».

Кика Дмитриевна Хрусталева

Кика Дмитриевна - так называет свою четвероногую подругу соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев. Кика вошла в его жизнь красиво - под музыку и аплодисменты. Котеночка Хрусталеву подарили на одном из частных мероприятий, которое он вел. Кика выросла в кошку с характером и стала хозяйкой в доме, которой разрешено и с обоями шалить, и с клубками шерсти (хобби Мити - вязание спицами). Для Хрусталева и его жены Маши Кика - талисман. Ведь Кика трехцветная, а значит, приносит счастье в семью.

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