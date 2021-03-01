У Василия Ланового помимо внучки остался еще и тайный внук

Актер Василий Лановой Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Василий Лановой с супругой Ириной Купченко воспитывали двоих сыновей. Старшего сына они назвали в честь поэта Александра Пушкина, а младшего - в честь Сергея Есенина. Александр появился на свет в 1973 году, окончил исторического факультета МГУ. А младший Сергей - в 1976-м. Выпускник экономического факультета МГУ работал в Министерстве финансов, подавал надежды. Но 2013 году мужчина был обнаружен мертвым в квартире любовницы. Незадолго до смерти Сергей узнал о существовании внебрачной дочери. А до этого, как рассказал его приятель, поведал о тайном сыне.

Актер и продюсер Сергей Рублев тяжело переживает смерть Василия Ланового. С семьей народного артиста он знаком долгие годы. Мужчина дружил с младшим сыном Василия Семеновича и Ирины Купченко, который скоропостижно скончался в ноябре 2013-го в возрасте 37 лет.

Они познакомились в 2002 году. "Я далеко не сразу узнал, что он сын знаменитого актера. Сергей был максимально скромным. Он прекрасно владел иностранными языками. Высокий статный красавец, глубоко верующий человек", - поделился сокровенным Рублев.

По его словам, они встречались всякий раз, когда Лановой-младший приезжал из Москвы в Санкт-Петербург. "Однажды Сергей рассказал о кратковременной связи с некой Жанной из Архангельска. Она родила дочь Аню, но от Сергея долго скрывала этот факт... Об этом стало известно лишь годы спустя", - напомнил артист.

А во время одной из встреч сын Ланового познакомил товарища с женщиной по имени Ирина. "Рядом с ней стоял мальчик лет шести-семи. «Меня зовут Марк», - бойко отрапортовал тот. После чего все трое, недолго побыв в компании, уехали. А на следующий день тезка признался, что это его женщина и его сын", - цитирует продюсера "Экспресс газета".

Сергей безмерно гордился мальчиком. Ребенок оказался копией отца. Мужчина был готов дать сыну свои отчество и фамилию. " К сожалению, там оказалась очень гордая семья с серьезными родителями, связанными с еврейской диаспорой. Все вместе они потом эмигрировали в Финляндию, где живут по сей день. Марку уже лет 20", - отметил продюсер. Сергей сильно переживал, что его сын растет далеко.