Кто к нам с мячом придет, от любви и погибнет

Тренер Ковалев (Павел Деревянко) вновь окружен длинноногими красавицами волейболистками. Фото: Канал СТС

Мир спорта богат и разнообразен, и кино с сериалами помогает в нем разобраться: благодаря суперхиту «Движение вверх» зрители погрузились в историю баскетбола,

недавняя драма «На острие» познакомила нас с тонкостями фехтования, а комедия «Дылды» приоткрыла дверь в волейбольное закулисье.

В первом сезоне этой истории мы познакомились со звездным тренером столичного «Динамо» Михаилом Ковалевым (Павел Деревянко), который был изгнан из Златоглавой и вынужден был оттачивать свои профессиональные навыки в студенческой команде (да к тому же женской) из маленького провинциального городка. В итоге периферийные дылды заиграли так, что Ковалева вернули в Москву, но...

На старте второго сезона мы встречаем Ковалева в совершенно разбитом состоянии - его «Динамо» проигрывает матч за матчем, а сам он может думать лишь о женщине, оставшейся в том маленьком городке. Что же делать? Конечно, атаковать!

Ковалев тайком от московских боссов сбегает из столицы и бросается к ногам своей провинциальной музы. А у той как раз проблемы - став недавно ректором института, она вынуждена под давлением мэра взять в вузовскую волейбольную команду его дочь, строптивую девицу, только что вернувшуюся из Америки. С такой фифой, конечно же, может справиться только один тренер - Ковалев.

Акушерка Скворцова (Ирина Пегова) - профессионал экстра-класса, и это не может не оценить ее коллега Сергей (Ярослав Бойко). Фото: Кадр из фильма

Серьезные изменения в жизни ждут и героиню еще одного популярного сериала - «Акушерка». Третий сезон саги о злоключениях талантливого врача Татьяны Скворцовой (Ирина Пегова) начнется так, как, по идее, сериалы должны заканчиваться: Таня готовится к свадьбе с мужчиной своей мечты по имени Дмитрий, которого играет Владимир Епифанцев. Но путь к счастью оказывается настолько извилист, что в какой-то момент акушерка даже засомневается в том, что ее сердце принадлежит именно герою Епифанцева. Впрочем, до этого момента случится немало событий: молодожены отправятся перед свадьбой на отдых на турбазу, которую накроет стихийное бедствие. Храбрый Дмитрий отправится спасать пропавших людей, ну и, как водится, пропадет сам. Находящуюся в отчаянии женщину надо как-то возвращать к жизни, и именно этим займется врач, благородный джентльмен с лицом Ярослава Бойко.

СТС.

«Дылды».

Понедельник - четверг, 19.00.

Россия 1.

«Акушерка. Счастье на заказ».

Понедельник - четверг, 21.20.