Семенович подает в суд на футболиста Быстрова, посоветовавшего ей отрезать грудь

Анна Семенович возмущена словами футболиста Быстрова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Семенович собирается подать в суд на футболиста Владимира Быстрова. Певица хочет наказать спортсмена за публичное хамство в свой адрес. Артистка намерена подать иск о защите чести и достоинства за то, что Быстров посоветовал ей «отрезать сиськи».

Рассуждая о российских фигуристках, бывший игрок питерского «Зенита» в интервью изданию «Спорт-Экспресс» посетовал, что с возрастом, когда у женщины меняется фигура, им становится сложнее побеждать на соревнованиях.

– Уже в юном возрасте фигуристкам нужно прыгать тройные-четверные прыжки. Но когда у тебя вырастают сиськи, это делать тяжелее. Без сисек прыгать легче, простая физиология, - высказался Быстров.

Корреспондент издания привел в пример Анну Семенович. В ответ Быстров заявил, что ей следовало отрезать себе грудь, чтобы продолжить карьеру в фигурном катании.

– Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи, – заявил Быстров.

В эфире программы «Звёзды сошлись» на канале НТВ Анна Семенович рассказала, что это высказывание повергло ее в шок. Даже если оставить за рамками явное хамство мужчины по отношению к женщине, заявление о том, что она оставила спорт из-за особенностей фигуры – откровенная ложь. Певица отметила, что ее большая грудь не имеет никакого отношения к ее уходу из фигурного катания.

- У меня была травма — повреждение мениска. Мне делали операцию, я очень долго восстанавливалась, а после поняла, что не смогу восстановиться в спорте. Хотя у меня были очень высокие достижения — я была второй в сборной России, - рассказала Семенович.

Анна опубликовала на своей странице скрины оскорбительного интервью Быстрова. Фото: Инстаграм.

По словам певицы, она долго ждала извинений от Быстрова. Однако так и не дождалась.

- Он взрослый мужчина, семейный. У него самого растет дочь, которая занимается фигурным катанием, и неизвестно, как сложится ее карьера. Почему он вообще обсуждает мою грудь? - возмутилась певица.

Сам спортсмен, похоже, так и не понял, почему Анна обиделась на него. Адвокат певицы Майя Шевцова рассказала, что связалась с Быстровым, и он не понял суть претензий Семенович. Юрист процитировала слова футболиста, признавшегося, что слово «сиськи» он использует «как и все мужики».

Сразу же после скандального заявления Быстрова Анна Семенович опубликовала в Инстаграме скрины интервью футболиста и публично обратилась к нему:

- Владимир Быстров, не хамите! Я с вами не знакома, чтоб вы на всю страну давали мне такие советы, - возмутилась певица. – Высказываться про меня, что мне нужно было отрезать грудь, чтобы остаться в спорте, это, я считаю, поступок аморального мужчины. У меня не сиськи, а грудь. Я была легендарной спортсменкой, мастером спорта международного класса. Может, вам тоже отрезать кое-что, чтобы быстрее бегать по полю и забивать голы?

Семенович с трех лет серьезно занималась фигурным катанием. Еще в юности она стала мастером спорта международного класса, а в 2000 году - серебряным призером чемпионата России. Анна каталась вместе с Романом Костомаровым, который впоследствии завоевал олимпийское золото в паре с Татьяной Навкой. В 21 год из-за серьезной травмы Семенович была вынуждена оставить спорт.

Анна - красавица с пышными формами. Но это не повод ее оскорблять. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Именно тогда возлюбленный-продюсер посоветовал Анне заняться пением. Так она попала в группу «Блестящие» и благодаря яркой внешности превратилась в звезду девичьего коллектива. Пышный бюст артистки стал ее визитной карточкой и, как не раз шутила Семенович, главным источником ее доходов.

Долгое время подозревали, что Анна сделала пластику груди, вставив импланты пятого размера. Однако сама Семенович в шоу «Секрет на миллион» призналась, что больна гигантомастией, из-за чего её бюст однажды вырос до девятого размера, доставляя ей огромные неудобства. Она перенесла операцию по уменьшению груди на четыре размера, но бюст после этого не перестал расти.