Победила Валиева, а выиграла Туктамышева: итоги финала Кубка России по фигурному катанию

Майя Хромых, завоевавшая серебряную медаль, Камила Валиева, завоевавшая золотую медаль, и Дарья Усачева (слева направо) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У легендарного тренера Алексея Мишина 8 марта – юбилей. И в свои 80 он до сих пор по праву может считаться лучшим тренером страны. Это не Евгений Плющенко и не Этери Тутберидзе отправляют на чемпионат мира двух, а может быть и трех своих учеников. А именно Алексей Николаевич, воспитавший столько фигуристов, что хватило бы на полноценный ЧМ.

В воскресение, 28 февраля, еще одна ученица Мишина Елизавета Туктамышева выиграла свой «взрослый» зачет в финале Кубка России, и почти официально вошла в число тех, кто едет в Швецию. Вместе с Михаилом Колядой – еще одним воспитанником Мишина. В ближайшее время решится, присоединится ли к ним 17-летний Евгений Семененко. Фигурист, которого тренирует супруга Алексея Николаевич, а сам он консультирует, выиграл финал Кубка России, но в федерации фигурного катания могут сделать выбор в пользу более опытного спортсмена.

У легендарного тренера Алексея Мишина 8 марта – юбилей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мишин: «Туктамышева – Статуя Свободы!»

Словом, мэтр находился в превосходном расположении духа, курсировал в кулуарах «Мегаспорта», цепко оглядывал симпатичных девушек, с некоторыми заигрывал, и сыпал афоризмами .

- Елизавета Туктамышева – она Статуя Свободы! Которая светом своего факела освещает путь тем фигуристкам, которым за 25-ть! – формулировал Алексей Николеаевич и восхищенные репортеры заносили очередную крылатую фразу в свои телеграммы.

Елизавета Туктамышева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туктамышева только что в финале Кубка России заняла 4-е место, проиграв трем юниоркам – Камиле Валиевой, Майе Хромых и Дарье Усачевой. Но им всем пока 14-ть, на взрослых соревнованиях их ждут только в следующем сезоне. А 4-е место Елизаветы означало то, что она победила всех в соей возрастной категории, и прежде всего Алену Косторную. А значит именно Туктамышева должна присоединиться к Анне Щербаковой и Александре Трусовой, которым уже выписаны путевки на ЧМ.

Камила Валиева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Но вы уверены, что именно Туктамышева должна ехать в Швецию? – зачем-то уточнял один из журналистов у Мишина, а может быть тролил его.

- С тобой все в порядке? – спрашивал в ответ мэтр. И прикладывал руку ко лбу репортера, чтобы проверить не бредит ли тот в горячке.

Дарья Усачева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Действительно, сомневаться достойна ли Елизавета участия в ЧМ, быть может последним в своей карьере, выглядело кощунством. Тем более после того, как Императрица доказала, что ее программы пусть не так наворочены, как у очередного юного выпуска Тутберидзе, но и их можно катать с изяществом и шармом. И что она умеет собираться в нужные моменты, и наносить безжалостные поражения таким конкуренткам, как Косторная – надо лишь подождать, когда Алена поднимется в ее возрастную категорию. И остается пожелать, чтобы Елизавета так же кайфовала и на чемпионате мира.

Майя Хромых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два не железных варианта

С мужчинами в российском фигурном катании намного сложнее. Как-то так исторически сложилось. На ЧМ у России два места в мужском турнире. Первое давно себе обеспечил Михаил Коляда. Со вторым ожидаются проблемы. Ведь федерация фигурного катания России должна выбрать не только того, кто будет представлять страну. Ей нужно найти того фигуриста, кто не провалится на ЧМ в Стокгольме, и обеспечит нам три места на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Победители мужского одиночного катания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Финал Кубка России выиграл 17-летний Евгений Семененко. И по справедливости спортивного результата вроде должен ехать он. Но есть ли гарантии, что юниор выдержит и не сорвется на взрослом чемпионате мира?

Евгений Семененко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хотя, когда речь идет о мужском российском катании, таких гарантий не даст никто. Юный Марк Кондратюк блеснул и исчез, Макар Игнатов в финале Кубка России развалился. Так что вторым претендентом на место в Швеции считается чемпион Европы Дмитрий Алиев. В финале Кубка России он полностью завалил короткую программу, едва то же самое не сделал с произвольной, но выкарабкался на 3-е место. Короче, тоже не железный вариант. Теперь слово за федерацией.

Дмитрий Алиев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фоторепортаж с мероприятия смотрите тут.

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