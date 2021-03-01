Ни Дзержинского, ни Невского на Лубянке не поставят

Бронзовый Феликс остается с другими памятниками в «Музеоне». Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Сергей Собянин предложил оставить площадь в том виде, в каком она есть.

Об этом столичный градоначальник написал в своем блоге на персональном сайте мэра Москвы.

«Некоторое время назад архитектурное сообщество инициировало вопрос об установке памятника на Лубянской площади в Москве. В связи с этим в четверг на «Активном гражданине» было начато голосование об установке памятника на Лубянке. На выбор предлагалось два варианта: Александр Невский или Феликс Дзержинский, - написал Собянин. - Думаю, вы согласитесь, что Лубянской площади действительно необходима архитектурная доминанта, на роль которой лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества».

Мэр подчеркнул, что голосование на «Активном гражданине» было действительно народным и оно должно было определить кандидатуру, чей памятник достоин занять место на Лубянской площади. За два неполных дня проголосовали 320 тысяч человек: 45% за Железного Феликса и 55% за святого князя Невского. По мнению мэра, продолжение голосования может расколоть общество.

«С небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо, - отметил мэр Москвы. - Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей. Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас».

Сергей Собянин поблагодарил москвичей, уже принявших участие в голосовании и активно включившихся в дискуссию, и попросил их согласиться с таким решением.

«По правде говоря, у нас сегодня огромное количество более актуальных тем», - отметил Собянин.

Напомним, открытие памятника Дзержинскому состоялось 20 декабря 1958 года. Монумент простоял на Лубянке до 1991 года, когда после неудачной попытки переворота ГКЧП толпа протестующих попыталась свалить памятник с постамента. Чтобы предотвратить его повреждение, депутаты Моссовета приняли решение демонтировать монумент с помощью крана и отправить на хранение в «Музеон». В сети это место прозвали «кладбище свергнутых памятников». Иногда эти скульптуры и впрямь возвращаются на родные места. Как это случилось, например, с Горьким, который куковал на территории «Музеона» одиннадцать лет, а потом переехал к Белорусскому вокзалу, где и стоял изначально.

С предложением вернуть памятник Феликсу Эдмундовичу на его историческое место выступили известные писатели и блогеры. Открытое обращение к правительству Москвы подписали Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов. Вернуть монумент главного чекиста СССР на Лубянку потребовали и представители общественной организации «Офицеры России».

За установку монумента Александру Невскому выступали представители Русской православной церкви и сочувствующие им. В этом году, кстати, в России будут отмечать 800-летие Невского.

Был и третий вариант, но он до голосования не дошел. Вместо исторической персоны предлагали вернуть на Лубянскую площадь фонтан. Он проработал почти век с 1835 по 1934 гг. После реконструкции площади в XX веке фонтан перенесли в Нескучный сад.

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