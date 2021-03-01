Астролог Татьяна Лукашевич: «Главный девиз марта – любовь!»

Астролог рассказывает, что нас ждет в марте. Фото: pixabay.com

- Татьяна, вообще-то, позвольте вам напомнить, по календарю начинается весна, пора любви. Так было из века в век. Чем же нынешний март отличается от прежних, объясните.

- Весь этот март Венера – покровительница любви - будет мчаться со скоростью больше 100% от ее обычной, параллельно с Солнцем. Причем, если в начале месяца Венера склонна к романтике и мечтательности, мирно нежась в солнечных лучах, то в конце месяца она будет буквально сгорать от страсти, ревности и других бурных чувственных проявлений. И если у кого-то вдруг случился тайный роман, скрытый от посторонних глаз, в марте его утаить практически невозможно. По вашим горящим глазам будет понятно все! Особенно в районе полнолуния 28 марта, которое произойдет в знаке Весы, отвечающем за отношения.

Да и вы сами не захотите ничего скрывать, поскольку мозговую деятельность сохранить в том же состоянии, что и зимой, будет практически невозможно.

- Почему?

- Меркурий с 15 марта входит в знак Рыбы, где его логические способности и трезвость мышления размываются энергиями Нептуна. Особенно тяжело будет знакам воздуха: Близнецам, Весам, Водолеям и знаку Дева.

Однако если у вас в партнерстве все стабильно, то посмотрите на мужа или жену другими глазами. Возможно, стоит устроить второй медовый месяц и оживить «устаканившиеся» чувства? Ведь сначала вашему партнеру становится плохо с вами, а потом хорошо с другими.

Еще Венера отвечает за медь, а Солнце – за золото. Для торгующих на бирже: присмотритесь к этим металлам, возможно, в них назревает мощное движение.

Второй важный космический фон марта - по-прежнему сохраняющийся напряженный аспект Сатурна и Урана. Он все еще удерживает нас от решительных перемен. Что-то надо продумать, доработать, просчитать, создать фундамент и план действий. Только тогда откроются ворота для новых шагов. Это касается как личной жизни, так и событий в обществе.

- Есть еще один космический фон, Татьяна. Коронавирусный. Эту напасть вы единственная из астрологов, аналитиков, ученых точно предсказали еще в начале декабря 2019 года. 11 марта - первая годовщина объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии COVID-19. В конце того марта начались антиковидные ограничения и в России. Президент Владимир Путин обратился тогда к нации, объявив нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля для сдерживания коронавируса в стране. Потом эти «нерабочие дни», фактически, карантин, продлили на весь апрель, начало мая. Ваши оптимистические астропрогнозы на январь, февраль о снижении заболеваемости COVID-19, опубликованные в «Комсомолке», подтверждаются. Падение у нас началось с нового года. Уже несколько недель это – общемировая тенденция. Однако ряд медиков пугает, что с наступлением весеннего тепла начнется новый всплеск вируса, даже третья волна. А ковид – он и любви помеха.

- Действительно, помеха. Сколько пар сейчас не могут соединиться из-за закрытых границ и вынуждены общаться только по интернету. Однако я считаю, что постепенно вирус уйдет, а с конца мая начнут открывать и границы. Тенденция на послабление ковидных мероприятий продолжится все лето. А вот с октября опять могут частично вернуть маски и ограничить нахождение людей в публичных местах. Но эти меры будут скорее профилактическими, а не из-за реальной опасности пандемии. Но сейчас, пока вирус еще остаточно витает в воздухе, конечно, стоит беречь себя и близких, а также укреплять свой иммунитет.

АСТРОКАЛЕНДАРЬ.

4 марта: Марс переходит в знак Близнецы. Люди склонны к быстрым и решительным действиям, хорошо пойдет интеллектуальная работа, торговля, посредничество, рекламный бизнес. Но могут возникнуть сложности в общении с соседями или родственниками. Мужчины будут энергичны и полны сил. При вождении автомобиля рекомендуется соблюдать скоростной режим.

5 марта: точное соединение Меркурия и Юпитера. Удачное решение юридических вопросов, в оформлении документов, сдаче экзаменов по иностранному языку, важное знакомство.

6 марта: четвертая четверть Луны, квадрат светил Солнца и Луны. Склонность к конфликтам в семье.

7 марта: благоприятное взаимодействие Солнца и Луны. Гармоничные отношения в семье.

Оппозиция Марса и Луны. Повышенная вспыльчивость, раздражительность, следует быть особенно аккуратным при вождении любого транспортного средства. Не рекомендуется проводить плановые операции. К экстренным случаям эта рекомендация не относится.

12 марта: квадрат Марса и Луны. Повышенная ранимость, вспыльчивость, раздражительность, следует быть особенно аккуратным при вождении любого транспортного средства. Не рекомендуется проводить плановые операции. К экстренным случаям эта рекомендация не относится.

13 марта: новолуние в знаке Рыбы. Усиливаются интуиция, мечтательность, желание творческого самовыражения, сострадательность, романтичность, самопожертвование. Может начаться тайный роман, платоническая любовь. Возникнет желание побыть в одиночестве или убежать от реальности.

Избегайте употребление алкоголя и непроверенных лекарств - велики риски отравления. Особенно уязвимы люди, имеющие склонность к психическим заболеваниям.

15 марта: Меркурий входит в знак Рыбы. Мышление становится более интуитивным, образным. Это прекрасное время для творческих людей. Однако в то же время усиливается рассеянность, мечтательность, невнимательность, что создает вероятность ошибок при оформлении документов. Также люди становятся более доверчивыми, что делает их незащищенными перед мошенническими действиями.

20 марта: соединение Марса и Луны. Повышенная вспыльчивость, раздражительность, следует быть особенно аккуратным при вождении любого транспортного средства. Не рекомендуется проводить плановые операции. К экстренным случаям эта рекомендация не относится.

Солнце проходит звезду Шеат и входит в знак Овна. Могут случиться аварии в системах горячего водоснабжения, увеличиваются аварийность и травматичность. Избегайте всевозможных рискованных мероприятий.

21 -22 марта: точный тригон Марса и Сатурна. Способствует продвижению дел в государственных инстанциях, а также связанных с недвижимостью и строительством.

1 четверть Луны, квадрат Солнца и Луны. Склонность к конфликтам в семье.

Венера переходит в знак Овна. Чувства становятся более страстными, горячими, импульсивными и бескомпромиссными.

24 марта: гармоничное взаимодействие светил Солнца и Луны. Способствует стабильности в семейных отношениях.

Квадрат Марса и Меркурия. Сложности на дороге. Внимательнее за рулем любого транспортного средства.

24-27 марта: точное соединение Солнца и Венеры. Усиливается эгоцентризм, страстность, потребность в чувственных удовольствиях. Но также усиливается творческий потенциал.

28 марта: полнолуние в знаке Весы. На первый план выходит тема партнерских и договорных отношений, появляются ясность и первые результаты дел, заложенных в день новолуния 13 марта. День публичных выступлений, проведения рекламных компаний, особенно для людей шоу-бизнеса.

В физическом плане наблюдается плохой сон, эмоциональное возбуждение, склонность к конфликтам в семье.

29-30 марта: Меркурий проходит планету Нептун. Рассеивание внимания и, как следствие, опасность попасть под влияние мошенников. Увеличивается количество обманов. Для творческих людей – хорошее время для вдохновения, получения информации через сны или эзотерические практики. Рекомендуется отдых на природе около воды.

Удачи и любви!

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