Вопрос дня: Какой вам запомнилась эпоха Горбачева?

Михаил и Раиса Горбачевы сажают кустик магнолии. 1986 год: они верили в ростки нового. Фото: Boris Yurchenko/AP/EAST NEWS

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Начинал Горбачев интересно, народ ему поверил. Все было радужное, возвышенное - социализм с человеческим лицом, перестройка. А к концу правления остались пустые прилавки, талоны - на колбасу, масло, макароны, водку, мыло, стиральный порошок... В общем, получилось, как всегда.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:

- Это была эпоха великого предательства. Первый руководитель, по сути дела, сдал всех союзников, всех друзей. Сдал и предал свою партию. Он сломал двухполюсный мир. Горбачев сдал нашу победу. А затем Ельцин по пьяни пошел и доложил Бушу, что этот план реализован. Поэтому его надо судить.

Олег БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР:

- Это человек живой, который обладал нормальной речью и мог говорить с народом на человеческом языке. Он отлично понимал, что стране нужны экономические и политические изменения, - и провозгласил их. Правда, духу у него на то, чтобы претворить их в жизнь, не хватило - реформы проводили уже другие люди. Но именно Горбачев открыл эпоху гласности, люди не стеснялись и не боялись говорить правду и пытались принимать смелые решения. И я ему за это очень благодарен.

Сергей П., член группы анонимных алкоголиков, Нижний Новгород:

- Сухой горбачевской закон - глупость. Вместо отрезвления стали выпускать подпольные суррогаты, была куча отравлений, пили всё, что горит. У меня в то время были тяжелейшие запои.

Вячеслав БАБКИН, подполковник в отставке, ветеран Афганистана, Иркутск:

- При Горбачеве в армии был полный порядок и дисциплина. А пока мы были в Афгане, остановили и продвижение США к нашим границам, и зарождающихся там террористов, и потоки наркоты. И в этом заслуга Горбачева.

Александр РАР, научный директор Германо-российского форума:

- В истории ХХ века он останется человеком с большим плюсом, потому что мирно остановил холодную войну, которая в 80-е годы могла перейти в горячую.