Perseverance на Марсе: Рогозин убедился, что он там

Снимок с борта межпланетной станции миссии "ЭкзоМарс" совместного проекта "Роскосмоса" и Европейского космического агентства.

Европейское космическое агентство (ЕКА) обнародовало снимки, которые были сделаны в ходе совместной с «Роскосмосом» миссии ExoMars с борта межпланетной станции Trace Gas Orbiter (TGO), которая с весны 2018 года находится на рабочей орбите около Марса – исследует атмосферу Красной планеты.

На снимках видно всё, что «обрушилось» на Марс 18 февраля 2021 года в районе кратера Езеро (Jezero Crater): парашют с задним защитным обтекателем, платформа, опускавшая марсоход Perseverance на поверхность, которая опустив его на тросах, улетела в сторону, сам марсоход – чуть правее и ниже, теплозащитный экран, отброшенный перед посадкой.

В кадр попало всё, что прибыло на Марс 18 февралея 2021 года.

Парашют с защитным обтекателем, сфотографированные с орбиты самими американцами.

Публикуя снимки, специалисты ЕКА подчеркнули, что вместе с коллегами из «Роскосмосом», не сидели, что называется, сложа руки во время посадки Perseverance, а участвовали в передаче на Землю важных данных, позволявших отслеживать процесс.

Место посадки Perseverance в кратере Езеро.

Кратер Езеро на "глобусе" Марса.

Кстати, Дмитрий Рогозин, генеральный директор «Роскосмоса» - Государственной корпорации по космической деятельности одним из первых откликнулся на успешную операцию NASA. И на снимки, сделанные марсохода. Откликнулся весьма спорно - «прикололся», мягко выражаясь. Но не сделал вид, что чужие достижения его совсем не волнуют. Хотя мог бы. А так и коллег поздравил, и себя показал.

Приветственный твит Дмитрия Рогозина;

Теперь вот новое «участие» - снимки с орбиты, которые не оставляют, наконец-то, и тени сомнения в том, что Perseverance всё-таки благополучно добрался до Марса. Своим-то снимкам можно верить.