«Вакцинироваться не хочется, но придётся!»: Филипп Киркоров снова едет на «Евровидение»

Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошлом году Филипп Киркоров появился в свете с победительницей «Новой волны» из Молдовы Наталией Гордиенко.

Как оказалось, артист готовил девушку для конкурса «Евровидение». Увы, из-за пандемии поездка на евросмотр отменилась. И вот с новыми силами команда короля сцены снова готова штурмовать «Евровидение». Костюмы для выступления Гордиенко делает мэтр моды Валентин Юдашкин. В общем, у блондинки с такой командой есть все шансы на победу.

Об этом Филипп и Наталия рассказали в рамках конференции в модной соцсети «Клабхаус».

- Пока никто не знает, как там все будет. Онлайн или со зрителями, - говорит Филипп Киркоров. - Две недели будем перед выступлением сидеть в отеле. Таковы правила. Скорее всего, придётся вакцинироваться. Да, не хочу, но надо это сделать ради поездки на конкурс. Я переболел коронавирусом без симптомов, антитела пока есть, но, видимо, все равно придётся пойти на вакцинацию.

Артист посетовал, что правила «Евровидения» не так просты, как раньше, когда Россия в лице Димы Билана выиграла конкурс.

- Голосование было телезрительское в победе Димы Билана. А потом организаторы решили разбавить голосование оценками жюри, - рассказал Филипп. - Но вообще, как мне кажется, всегда на этом конкурсе побеждала лучшая песня. Победителей не судят.

Главное, чтобы было все честно. Без политического окраса. А то бывает обидно, когда во время выступления конкурсантов из России, жюри ставят нам нули, сидя в этой маленькой комнате...

Высказался артист и по поводу модных ныне блогеров и рэперов.

- Популярность Бузовой и Давы не случайна. У них миллионы подписчиков, значит, в этом есть магия, - говорит Филипп. - Моргенштерн, кстати, в жизни интересный парень, все остальное карнавальные мешки, которые мы периодически надеваем на сцене.

По словам Киркорова, Наталия Гордиенко из Молдовы уже 4 марта представит свой хит для «Евровидения», спродюсированный командой Филиппа.

Напомним, Киркорова считают главным специалистом в России по «Евровидению». Как продюсер он имел отношение к выступлению Димы Билана на «Евровидении» в 2006 году, его заслуга и в «серебре» Ани Лорак в 2008-м.

Плюс ко всему, Киркоров помогал готовится к конкурсу Диме Колдуну, сёстрам Толмачевым, Сергею Лазареву.

Сам Филипп тоже выступал на евросмотре в далекие 90-е с песней «Колыбель вулкана», но времени на подготовку было мало, поэтому победы тогда не случилось.

- Я все равно возьму этот конкурс измором, - улыбается Киркоров, объясняя свою любовь к «Евровидению».

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