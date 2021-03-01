«Это слишком свободно для россиянских мозгов»: Панин удивился реакции на свое голое фото

В августе прошлого года Алексей Панин переехал в Испанию. Фото: Инстаграм.

Алексей Панин удивлен реакцией на свое голое фото: 43-летний актер опубликовал в Инстаграме снимок, на котором он запечатлен обнаженным. Артист загорает, сидя на скале и подставив тело солнечным лучам. Панин, не скрывающий своей приверженности нудизму, призвал подписчиков радоваться жизни «здесь и сейчас». Артист считает, что нужно наслаждаться приятными моментами, не откладывая их на потом. Однако реакция подписчиков оказалась совсем не такой, на которую рассчитывал артист.

Хотя фолловеры уже привыкли к эпатажным выходкам актера, многие посчитали это фото слишком откровенным. А кое-кто даже отправил жалобу администрации соцсети, написав, что такой контент неприемлем. «Перед дочерью не стыдно?», «Зачем голым?», «Сорок лет, а ума нет – такие фото публиковать», - пишут они.

- А что в нем не так? – искренне удивился в комментариях Алексей.

В ответ один из подписчиков написал Панину, что «красота в глазах смотрящего», с чем тот согласился. Актер так же добавил, что «это слишком свободно для россиянских мозгов».

Некоторые фолловеры, впрочем, считают, что в снимке нет ничего страшного. К тому же в Испании (а именно там сделан снимок) много нудистских пляжей, как и поклонников загара голышом. Отчасти из-за этого Панин и уехал в Европу: он считает, что там он может чувствовать себя свободнее и воплощать в жизнь любые фантазии – будь то групповой секс или отдых на пляже без трусов.

Алексей переехал из России в Европу в августе 2020 года. Актер оформил вид на жительство в Испании и поселился на побережье Средиземного моря. Актер купил квартиру в Аликанте, которая обошлись ему в 70 тысяч евро (6,2 миллиона рублей). В эту сумму вошли все расходы на оформление.

О переезде за границу Панин задумался еще несколько лет назад. В феврале прошлого года Панин призывал своих подписчиков в Истаграме «продавать квартиры и почки», чтобы эмигрировать из России. По его мнению, в ближайшие годы ждать чего-то хорошего в этой стране не стоит. А в августе актер похвастался полученным видом на жительство в Испании.

- Мне было все равно, в какой стране получить вид на жительство, лишь бы подальше от России, - написал Алексей. - Я даже вчера по такому случаю напился. Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!

Вместе с Паниным в Европу переехала его 13-летняя дочь Нюся. На днях она стала резидентом Испании. До недавнего времени Анна жила то в Испании с отцом, то в Москве с бабушкой. Но после того, как мать актера скончалась от коронавируса, девочка окончательно перебралась в Аликанте. Со своей матерью – экс-моделью Юлией Одинцовой – она жить отказывается. Панин долго судился с бывшей женой, пытаясь лишить ее родительских прав из-за наркомании. До переезда актера в Испанию Нюся жила в Москве вместе с ним и с бабушкой. С мамой она начала общаться только недавно, когда Панин уехал за границу.