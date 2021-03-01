Немецкий министр поддержала «Северный поток–2»

Строительство газопровода по дну Балтийского моря в водах Германии возобновилось после длительного перерыва в декабре прошлого года Фото: REUTERS

Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце уверена, что Германия не сможет отказаться от использования природного газа, а в случае остановки строительства «Северного потока – 2» страна может столкнуться с требованиями компенсаций.

В разговоре с журналистами Шульце отметила, что в ближайшие 20 лет Германии придется пользоваться природным газом, углем и предприятиями ядерной энергетики. В то же время, она призвала к расширению мощностей альтернативных источников энергии.

Строительство газопровода по дну Балтийского моря в водах Германии возобновилось после длительного перерыва в декабре прошлого года, но вскоре вновь было прекращено из-за протестов экологов. На данный момент ведется укладка труб на датском участке.

Перерыв в строительстве был вызван санкциями со стороны США, которые привели к выходу из проекта ряда компаний.

По мнению Вашингтона, запуск газопровода ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы.

В то же время, санкционную политику США многие эксперты считают средством для продвижения интересов американских компаний, поставляющих на европейский рынок сжиженный природный газ.