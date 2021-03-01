Бывший король Испании погасил все долги перед государством

Экс-король покинул родину в статусе должника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2014 году испанский король Хуан Карлос I, замешанный в коррупционном скандале, официально отрекся он престола в пользу своего сына, сохранив при этом титул короля. Одновременно с этим он лишился иммунитета от судебного преследования.

В 2019 году он сообщил наследнику, королю Филиппу VI, что хочет навсегда уехать из страны в Объединенные Арабские Эмираты. Свое решение он назвал обдуманным, и объяснил решение нежеланием вовлекать сына в скандал.

Экс-король покинул родину в статусе должника. Правительству испанский король задолжал сумму в размере €4,4 миллиона. Он отдал долги только несколько дней назад, заняв необходимую сумму у своих друзей, имена которых не раскрывает.

Как сообщают испанские СМИ, знакомые Хуана Карлоса I в количестве десяти человек подписали нотариальные договоры займа, одолжив испанскому королю деньги под 0% годовых. Срок, в течение которого заемщик должен вернуть средства, остаётся неизвестным. Но, учитывая, что Хуану Карлосу 83 года, заем не может быть долгосрочным, если только обязательства по его возвращению не возьмут на себя королевские наследники.

В декабре 2020 года Хуан Карлос I уже заплатил по налоговой задолженности более €650 тыс.

Претензии к нему возникли из-за незадекларированных доходов, а также сомнительных сделок. К примеру, как с контрактом на строительство железной дороги в Саудовской Аравии, который получили испанские компании в 2011 году при посредничестве короля. Расследование по этому делу следователи продолжают до сих пор.