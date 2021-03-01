Трамп намекнул на свое участие в следующих президентских выборах

Трамп заявил, что не планирует создавать новую политическую партию Фото: REUTERS

В своей речи на Конференции консервативного политического действия (СРАС) в Орландо (штат Флорида), Дональд Трамп намекнул на возможное возвращение в Белый дом.

В то же время, экс-президент прямо не заявил о своем желании участвовать в президентской гонке 2024 года, лишь допустив такую возможность:

– Они [демократы] уже потеряли Белый дом. Кто знает, может, я решу победить их в третий раз.

Большая часть его первой публичной речи после окончания полномочий была посвящена критике действий команды нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

В частности, Трамп много говорил об изменениях миграционной политики Соединенных Штатов и прекращении борьбы за энергонезависимость страны.

Байдена Трамп назвал худшим президентом из возможных, и посетовал на то, что под руководством такого лидера «Америка займет последнее место».

Кроме того, Трамп заявил, что не планирует создавать новую политическую партию, оставаясь последовательным приверженцем идеи единства республиканцев.

Ранее сенатор Митт Ромни заявил, что Республиканская партия однозначно проголосует за кандидатуру Трампа, если он примет решение баллотироваться на пост президента США на следующих выборах.