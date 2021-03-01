Геннадий Онищенко: Горбачевская перестройка запомнилась мне эпидемиями и войнами

Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА

2 марта экс-президенту СССР, последнему Генеральному секретарю ЦК КПСС исполнится 90 лет. «Какой вам запомнилась эпоха Горбачёва?» Мы спрашиваем об этом сегодня у известных политических деятелей. Той же теме посвящена и наша беседа с Геннадием Онищенко.

- Геннадий Григорьевич, как бы вы оценили годы правления Михаила Сергеевича?

- Начало было достаточно ожидаемое. Люди все понимали и видели, что происходит. Его приходу предшествовала череда краткосрочных пребываний на высшем государственном посту очень старых руководителей. Они уходили с этого поста уже в другой мир.

- А потом пришел Михаил Горбачев – молодой, красивый, энергичный.

- Он ее, страну огромную, как говорится, в пике и отправил. Резко. Даже, несмотря на то, что в то время мы имели возможности получать «нефтяные» и «газовые» деньги от продажи ресурсов за рубеж.

- Почему вы так думаете?

- Когда начались смены регионального руководства, республиканского, это воспринималось с большой надеждой на изменения к лучшему. Но когда первое лицо в государстве заявляет, что все не так, но при не говорит, как и что надо делать, чтобы улучшить положение, это, конечно, не лучший вариант.

А Горбачев себя вел, как человек, который все критикует, но не предлагает внятной программы действий. Горбачёв забыл, что он первое лицо в государстве, спрос-то с него, а не с того молодого Миши Горбачева, который начал свою карьеру в 14 лет, как послушный мальчик, которы