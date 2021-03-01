«Они не обижаются и не осуждают»: звезды рассказали о своих кошках

Актриса, сценарист, режиссер Рената Ливитнова тоже любит кошек. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Среди знаменитостей – масса любителей этих животных. Они с удовольствием рассказывают о своих питомцах в соцсетях.

У актрисы Анны Михалковой живет девон-рекс Иоланда с огромными инопланетными глазами. Девоны - игручие, как котята на протяжении всей жизни. «Звук, который издаёт эта кошечка, похож на звук мотора старого советского холодильника», - пишет о ней Анна. Иоланда любит отдыхать на кухне, среди бытовой техники: она уже «перестала помещаться на те плои крышке термопота, голову теперь приходиться класть на кофеварку» - на днях рассказала хозяйка о своей любимице.

У актрисы Анны Михалковой живет девон-рекс Иоланда с огромными инопланетными глазами. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актриса, сценарист, режиссер Рената Ливитнова тоже любит кошек. И объясняет почему: «Не обижаются, не осуждают, умеют радоваться, просят исключительно поесть, и, чтобы выпустила на природу - немного прошвырнуться и подраться, ждут, когда проснёшься, спят рядом преданно и греют своим боком, ещё урчат, рвут кресла, точат когти о ковёр и требовательно смотрят сквозь всяких призраков и параллельный мир».

Актриса, сценарист, режиссер Рената Ливитнова тоже любит кошек. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У актрисы Евгении Крюковой дома живут мейн-куны, одного из них зовут Флинт. «Запустили козла в огород», - подписала Евгения фотографию, на которой ее Флинт поедает букет, который подарили актрисе ее поклонники. Как хороши, как свежи были розы, но пришли кошки, у Евгении Крюковой их целых пять, и от букета остались лишь стебельки.

У Николая Баскова - скоттиш-фолд ( шотландская вислоухая) красивого мраморного окраса. «Мимишность зашкаливает» - подписал Николай фотопортрет своей любимицы. А подписчики Баскова в которой раз отметили, как кошка похожа на своего хозяина.

У Николая Баскова - скоттиш-фолд ( шотландская вислоухая) красивого мраморного окраса. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В доме примы Большого театра, балерины Светланы Захаровой живет русская голубая кошка Дуся. Она такая же грациозная и изящная, как и ее хозяйка. «Рыру-рыру-рыру - Дусины песни. Каждый раз, когда Дуся тарахтит, я умиляюсь и удивляюсь, как они (кошки) это делают?! Без остановки, не набирая воздуха, просто все время тррррр. Удивительная природа у кошек! Я и представь себе не могла, что это такое невероятное существо. Раньше у меня были только собаки, с ними как-то все просто и понятно было. Здесь же, столько нового и неизведанного для меня. Дуся - первая кошка в нашей семье. Как только я ее увидела, поняла, что это любовь с первого взгляда».

У Анны Щербаковой, трехкратной чемпионки России по фигурному катанию, живет кошка Мафия. «Эта красотка уже целый год у нас. Для меня это точно праздник», - подписала Анечка фотографию своей любимицы.

У Анны Щербаковой, трехкратной чемпионки России по фигурному катанию, живет кошка Мафия. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети