Митинги в Ереване 1 марта 2021: прямая онлайн-трансляция из Армении

В Ереване 1 марта пройдут две акции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что 1 марта 2021 года пройдёт митинг и шествие его сторонников. Целью акции Пашинян назвал защиту демократического и конституционного строя в Армении.

- Цель завтрашнего митинга и шествия - защита демократического, конституционного строя в Армении и народной власти. Не нашей власти, а народной. Потому что власть в нашей стране принадлежит народу, - заявил премьер Армении во время прямого эфира в Facebook.

Пашинян также отметил, что участники акции почтят память погибших 1 марта 2008 года.

В 16:00 противники главы армянского правительства проведут шествие с требованием его отставки.

25 февраля, Вооружённые силы Армении потребовали отставки премьер-министра Пашиняна и правительства после того, как президент Армении уволил замначальника Генштаба, высмеявшего слова Пашиняна о несработавших "Искандерах" во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Пашинян назвал это требование попыткой военного переворота.

Напомним, в ночь с 28 февраля на 1 марта 2008 года противники результатов голосования на выборах президента Армении провели акцию протеста. Во время разгона акции погибли десятки человек. Более 250 были ранены.