Новые законы с 1 марта 2021 года: в многоэтажках будет чище, а сестру можно пустить к себе пожить без штрафа

Мыть полы на лестничных клетках в домах теперь должны ежедневно Фото: Алексей БУЛАТОВ

1. На пособие на детей до 3 лет вновь нужно собирать документы

С 1 марта возвращается прежняя схема оформления пособия на первого и второго ребенка до 3 лет для семей с невысокими доходами (ниже двух региональных прожиточных минимумов на члена семьи).

В связи с пандемией была введена поблажка — с 1 апреля 2020 года по 28 февраля 2021-го пособия продлевали автоматически. А теперь вновь нужно ежегодно подавать заявление и доказывать документами свои низкие доходы. Это требуется делать, когда ребенку исполняется год или 2 года, а также при смене места жительства. Заявление подается через портал госуслуг, многофункциональный центр или непосредственно в местные органы соцзащиты.

ВАЖНО

Выплату на ребенка до 7 лет успей получить в марте!

Первый месяц весны — последний месяц, когда можно еще оформить единовременные 5 тысяч на ребенка до 7 лет включительно. Точнее сказать, до 31 марта надо успеть подать заявление на эту выплату. Делать это необходимо в том случае, если семья не получала уже в прошлом году единовременные «коронавирусные детские». Как правило, это если ребенок родился уже после 1 июля 2020 года.

2. Малолетних безбилетников нельзя высаживать из транспорта

С 7 марта запрещено высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, если они не оплатили проезд. Ребенка надо довезти, куда ехал, а не оставлять одного на морозе. Речь идет об автобусах и прочем наземном транспорте.

С 7 марта запрещено высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, если они не оплатили проезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

3. Братья и сестры вправе жить с вами без регистрации

За проживание в квартире без регистрации (хотя бы временной), как известно, грозит штраф. Из этого правила есть несколько исключений. В частности, для близких родственников — им разрешается жить у вас без лишних формальностей, будучи при этом прописанными хоть на деревне у дедушки. Раньше в круг таких родственников входили супруги, дети, родители, бабушки-дедушки, внуки. Теперь туда включены братья и сестры, усыновители, опекуны собственника квартиры или дома. Важный момент: сам собственник должен быть зарегистрирован именно по тому адресу, куда пустил пожить своих родственников, не регистрируя их.

4. Карты «Мир» должны принимать небольшие магазины

Карточки национальной платежной системы с 1 марта обязаны принимать во всех торговых точках с годовой выручкой от 30 млн рублей (до этого порог был — 40 млн). То есть речь идет уже и о достаточно небольших магазинчиках типа «у дома». Интернет-магазинов это тоже касается.

С 1 июля порог снизится до 20 млн рублей.

Тут надо понимать, что фактически речь идет о приеме в принципе любых банковских карт (а не наличных). Чтобы принимать карты «Мир», торговая точка должна иметь соответствующее оборудование и возможности. Ну а уж если на это тратиться, чего ж другие-то карты не принимать.

5. Можно запретить использовать свои личные данные в соцсетях

До сих пор при регистрации в соцсетях и на сайтах человек должен был дать согласие на обработку и использование своих персональных данных. Просто щелчком мыши ставилась галочка в определенном месте — и вуаля, пользовательское соглашение подписано. А иначе на сайте не зарегистрируешься.

С 1 марта будет по-другому. Пользователю должно предлагаться и дополнительное соглашение — с возможностью выбрать, готов ли он предоставлять для использования расширенный набор личных данных (типа отслеживания своих интересов и покупок — утверждается, что это соцсетям нужно для более адресной рекламы) или только самый базовый (типа ФИО и почты), необходимый для регистрации.

Также соцсети и сайты должны будут удалять персональные данные гражданина по первому его требованию.

До сих пор при регистрации в соцсетях и на сайтах человек должен был дать согласие на обработку и использование своих персональных данных Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

6. Мыть полы в многоэтажках обязаны каждый день

С первым днем весны вступают новые СанПиН, касающиеся чистоты в населенных пунктах и многоэтажках. Одно из новшеств — мыть полы на лестничных клетках в домах теперь должны ежедневно (раньше таких строгих нормативов не было). Вводятся и новые требования к урнам: на территориях общего пользования они должны стоять не дальше 100 метров друг от друга, а освобождать их от мусора необходимо не реже раза в сутки.

Нормы, конечно, хорошие и цивилизованные. Но эксперты опасаются, что они могут вызвать рост тарифов на жилищные услуги — за чей счет-то будет наводиться чистота.

РАССЛАБЬТЕСЬ!

Новые требования к техосмотру отложили до октября

С 1 марта должны были стартовать и новые правила техосмотра. Они предусматривают введение электронных диагностических карт, а главное — фотофиксацию самого факта проведения ТО. Фото автомобилей, заехавших на диагностику и выехавших оттуда, дата начала и окончания осмотра должны заноситься в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра.

В итоге новшества отложили до октября. Правительство все-таки отреагировало на то, что к переменам не готовы большинство самих станций техобслуживания и у автомобилистов определенно возникли бы проблемы.

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