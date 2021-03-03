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Наши права и льготы

Простудиться и не разориться: 5 важных правил об оплате больничных в 2021 году

Что нужно знать тем, кто отправляется на бюллетень, - разбираемся вместе с экспертами Фонда соцстраха, из средств которого оплачиваются листки нетрудоспособности работающим россиянам
Анна НИКОЛАЕВА
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Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) уже называют социальным суперсервисом. Коллаж Дмитрий ПОЛУХИН

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) уже называют социальным суперсервисом. Коллаж Дмитрий ПОЛУХИН

Фото: Shutterstock

Эпидемия COVID-19 в нашей стране, к счастью, идет на спад, а вакцинация набирает темп. Однако сезонные простуды никто не отменял, равно как и другие «неполадки» со здоровьем, из-за которых нам приходится идти на бюллетень. Разумеется, важно вести здоровый образ жизни, заниматься профилактикой заболеваний и трудовых травм, подчеркивают специалисты. Но если уж вас настигла инфекция или другая напасть, нельзя переносить болезнь на ногах, заражая других и нанося вред собственному организму. Как сегодня оформляются и оплачиваются листы временной нетрудоспособности с учетом последних изменений в законодательстве, помогают разобраться эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ).

ПРАВИЛО 1: КАК ПОСОБИЕ ЗАВИСИТ ОТ СТАЖА

Размер больничных определяется так:

• при стаже 8 и более лет пособие по временной нетрудоспособности равно 100% среднего заработка работника (но не более предельного размера, см. ниже);

• при стаже от 5 до 8 лет - 80% среднего заработка;

• при стаже менее 5 лет - 60%.

ПРАВИЛО 2: ОПРЕДЕЛЯЕМ СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК

Для определения размера больничных конкретному получателю пособия делаются такие расчеты:

• суммируется средний заработок работника за два года, предшествующих году заболевания, сумму делят на 730, получается средний дневной заработок;

• этот показатель умножаем на процент в зависимости от стажа - скажем, на 60%, если стаж меньше 5 лет;

• затем умножаем на количество календарных дней, указанных в больничном листе.

ВАЖНО

• В 2021 году предельная сумма больничных за один день нахождения на бюллетене составляет 2434,25 руб., за 31 день болезни выплата составит 75 461,75 руб.,

• при этом пособие не может быть ниже 12 792,00 руб. в месяц.

Напомним: это общие «лимиты», размер пособия для каждого работника определяется индивидуально в зависимости от его личного среднего заработка и стажа.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

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ПРАВИЛО 3:

НА БУМАГЕ ИЛИ БЮЛЛЕТЕНЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Наша страна постепенно переходит на передовые цифровые технологии. В их числе - электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН), который уже называют социальным суперсервисом. По данным Фонда соцстраха, в 2020 году 65% всех больничных в России было оформлено в цифровом виде. Основные преимущества электронного больничного такие:

• его нельзя помять, порвать или потерять,

• врач тратит меньше времени на оформление бумаг и может уделить больше внимания пациенту,

• для работодателей при переходе на цифровые бюллетени сокращается время на обработку таких больничных, а также расходы на транспортировку при ведении бухучета централизованно - ЭЛН не надо хранить в бухгалтерии,

• для граждан сведения об ЭЛН всегда доступны в личном кабинете на портале ФСС РФ.

Пациент может выбрать: получить по старинке бумажный больничный или оформить современный ЭЛН. Чтобы стать обладателем бюллетеня нового поколения, нужно дать свое письменное согласие и назвать лечащему врачу номер свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС).

НА ЗАМЕТКУ

На портале Госуслуг есть сервис оповещения, с помощью которого пациент может узнавать в онлайн-режиме об открытии, продлении и закрытии больничного.

ПРАВИЛО 4: ЕСЛИ НУЖЕН УХОД ЗА ДЕТЬМИ

В конце прошлого года вступил в силу приказ Минздрава России от 01.09.2020 № 925н, согласно которому при уходе за тремя одновременно болеющими детьми не нужно получать несколько ЭЛН - теперь цифровой бюллетень будет один. Сведения о каждом ребенке, за которым вы осуществляете уход, впишут в него. При этом установленные рамки продолжительности оплаты бюллетеня в зависимости от возраста ребенка не изменились:

• если болеет малыш младше 7 лет, то родителю оплачивается до 60 календарных дней больничного в год;

• если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю заболевания, но всего не больше 45 дней в год;

• если ребенок старше 15 лет, то оплачивается до 7 календарных дней по каждому случаю и максимум 30 дней в год.

Предельные сроки оплаты касаются каждого из родителей по отдельности, поясняют в ФСС РФ. Скажем, если ребенку 5 лет, то до 60 дней оплачиваемого больничного вправе взять мама и еще до 60 - папа малыша.

! Для отдельных категорий болеющих детей сроки оплаты больничных листов родителям продолжительнее:

• в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет оплачивается больничный лист за весь период лечения ребенка, но не более чем за 120 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком;

• в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет при его болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях, включая злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, оплачивается больничный лист за весь период лечения ребенка;

• в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет, являющимся ВИЧ-инфицированным, оплачивается больничный за весь период совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медпомощи в стационарных условиях.

БУДЬ В КУРСЕ

Сумма пособия при оформлении больничного по уходу за ребенком зависит от места лечения: дома или стационарно, в больнице. При амбулаторном лечении пособие выплачивается за первые 10 календарных дней в том же размере, как если бы родитель взял бюллетень в случае собственной болезни. За последующие дни лечения на дому - в размере 50% среднего заработка родителя. Если же ребенок лечится стационарно и ему необходим уход родных, то пособие выплачивается за все дни в таком же размере, как при собственной болезни родителя (то есть исходя из стажа).

ПРАВИЛО 5:

ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ В ОТПУСКЕ, ВТОРОМУ - ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Одно из новшеств, введенных с декабря 2020 года, касается случаев, когда в семье один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Если заболевает другое чадо, второй родитель вправе оформить больничный лист по уходу за маленьким пациентом (прежде такой нормы не было).

Стоит иметь в виду и правило, которое действует в случаях карантина в детских образовательных учреждениях. А именно: если детский сад закрывают на карантин, то один из родителей малыша в возрасте до 7 лет вправе получить оплачиваемый больничный лист на весь период, пока ребенок не сможет вернуться в садик.

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