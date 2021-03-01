Александр Большунов не поздравил партнера с третьим местом

Бурную реакцию СМИ вызвало поведение Большунова после финиша командного спринта Фото: REUTERS

Еще перед стартом первенства Александра Большунова, который на этапе Кубка мира въехал на финише в финского гонщика, «посадили» на желтую карточку. И теперь за каждым его шагом внимательно следят не только судьи.

В воскресенье бурную реакцию СМИ вызвало поведение Большунова после финиша командного спринта, где Россия заняла третье место. Александр был явно недоволен выступлением своего партнера Глеба Ретивых, который растерял на последнем этапе преимущество в 4,7 секунды, и даже не подошел на финише поприветствовать своего партнера. Пообщались они через несколько минут лишь на награждении, где стояли рядом. О чем говорили лыжники, да еще в масках, слышно не было, но было понятно, что 29-летний Глеб оправдывается перед своим 24-летним товарищем.

- Мы обговорили с Сашей, что на его последний я должен передать ему эстафету первым, но я никак не ожидал, что он поменяет тактику, и уже на втором своем этапе начнет сильно атаковать, мне тоже пришлось работать чуть ли не на максимуме свой второй отрезок. Думаю, это сыграло со мной злую шутку, немного перегнул, на последний подъем (третьего этапа) мне не хватило сил включиться за Клебо, - рассказывал потом о своей неудаче журналистам Глеб Ретивых.

Обсуждают поведение Большунова и в норвежских СМИ, которое прокомментировал и сам победитель.

— Он может реагировать и вести себя, как ему хочется. Большунов провел отличный день, мой респект. Но можно было и порадоваться за товарища по команде. Возможно ли такое поведение в сборной Норвегии? Мне кажется, это зависит от менталитета и твоего настроения. Но мы сосредотачиваемся на своих делах, а они на своих. Я доволен тем, какая у нас атмосфера в сборной. Командный дух — это здорово. Это победа для каждого — для тех, кто сидит в отеле, и тех, кто болеет за нас дома, — сказал Йоханнес Клебо.

А вот что сказал по этому поводу представитель ФИС Пьер Миньерей:

— Нет такого правила, которое гласит, что спортсмены должны праздновать и быть счастливыми, если они выполняют обязательство присутствовать на цветочной церемонии.

Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Оберстдорф (Германия), 28 февраля

Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт (С). 1. Норвегия – 15.01,69. 2. Финляндия – отставание 1,73. 3. Федерация лыжных гонок России (Александр Большунов, Глеб Ретивых) – + 2,09.

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