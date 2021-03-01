В аэропорте Мурманска успешно протестирована технология блокчейн

Оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Аэро» — успешно завершил испытания собственной цифровой платформы Smart Fuel на базе технологии блокчейн. Новая платформа позволяет производить моментальную оплату авиазаправки, что сокращает время взаиморасчетов между поставщиком топлива и авиакомпанией с 4-5 дней до 15 секунд. Пилотный проект внедрен в международном аэропорту Мурманска, где с использованием новой цифровой системы было заправлено «в крыло» уже более 100 регулярных рейсов. Партнерами проекта выступили авиакомпания Smartavia, ВТБ и Райффайзенбанк.

«Разработка и внедрение цифровых решений по всей цепочке создания стоимости — одно из наших приоритетных стратегических направлений, - пояснил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер. - Благодаря современным технологиям мы повышаем эффективность производства и транспортировки, развиваем клиентские сервисы и гарантируем сроки поставки нефтепродуктов нашим клиентам. Пример такого подхода — успешная интеграция технологии блокчейн в процессы авиазаправки. Новая цифровая система Smart Fuel максимально упростила работу нашим партнерам и повысила финансовую безопасность взаиморасчетов, что крайне важно в текущих макроэкономических условиях. Наша разработка имеет высокий потенциал к масштабированию для всей отрасли».

Заявка на заправку, оплата и обмен отчетными документами происходят в онлайн-режиме с помощью приложений на планшетных компьютерах пилота и оператора топливозаправщика. Благодаря технологии блокчейн данные о сделках гарантированно сохраняются в системе и доступны всем участникам процесса. Информация из системы Smart Fuel синхронизируется в электронный бортовой журнал авиакомпании и в цифровую систему учета авиатоплива на топливозаправщиках — это позволяет полностью автоматизировать процесс заправки и обмена данными.

«Новый революционный подход к процессу заправки воздушных судов имеет особое значение для авиакомпании — он позволяет сделать процесс быстрым, прозрачным и современным, - отметил генеральный директор Smartavia Сергей Савостин. - Сотрудничество с партнерами в рамках этого проекта является отличным примером того, как авиакомпания с помощью самых передовых технологий движется поступательно вперед, подтверждая приверженность к smart-философии, которая, в свою очередь, является краеугольным камнем всей нашей бизнес-стратегии».

Напомним, «Газпромнефть-Аэро» — дочернее предприятие компании «Газпром нефть». Лидер авиатопливного рынка России по объему розничной реализации. В работе компания использует технологии, обеспечивающие соответствие самому высокому статусу уровня безопасности топливных операций: Green.