Драгдиллер Коноплев задержан с коноплей в Одинцово

Сопротивляться судьбе Саша не стал и покорно сдался сотрудникам полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комичная история случилась в подмосковной деревне Чупряково, что в Одинцовском районе Московской области. Там полицейские задержали 48-летнего местного жителя Сашу Коноплева. Мужчина в ходе задержания очень нервничал и крепко сжимал что-то в кулаке. Открывать свой секрет полицейским Саша очень не хотел, но сопротивляться требованиям сотрудников полиции не стал и разжал руку, в которой прятал небольшой пакетик. Внутри свертка полицейские обнаружили некое вещество растительного происхождения, которое сразу отправили на исследование. Вскоре экспертиза показала, что Саша прятал в кулаке наркотики - марихуану.

«Полицейские обследовали дом, в котором проживает задержанный 48-летний Александр Коноплев, и прилегающие постройки. В гараже оперативники обнаружили еще наркотические средства. В общей сложности у мужчины было изъято более 100 грамм наркотического средства марихуана», - рассказал KP.Ru источник в правоохранительных органах

Сопротивляться судьбе Саша не стал и покорно сдался сотрудникам полиции. Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания, где неудачливый наркоторговец с говорящей фамилией будет ожидать суда. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ - Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере.