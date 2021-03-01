Дмитрий Песков: Не сомневаюсь, что Владимир Путин поздравит Михаила Горбачева с 90-летием. А подарком не обязательно может быть сервиз

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дмитрий Сергеевич, есть такая славная Кремлевская традиция - Владимир Путин поздравляет с 90-летием всех пенсионерок России, независимо от того, в каком уголке планеты они живут. 20 февраля президент отправил два чайных сервиза и две красивые открытки в Стокгольм - где проживает бывший главный редактор «Комсомольской правды» Борис Панкин и его супруга - они отметили в этот день 90-летие. Отправит ли завтра, 2 марта, Владимир Владимирович чайный сервиз и красивую открытку известному пенсионеру Михаилу Сергеевичу Горбачёву, который живет в Москве и который будет отмечать своё 90-летие? Может, Указ президента будет, орденом Горбачева наградят...

- Я не сомневаюсь, что президент поздравит Михаила Сергеевича, пожелает ему здоровья. Обо всем - как это будет - мы сообщим своевременно.

Что касается сервизов - это же не стандартная форма поздравления. У президента могут быть и иные решения.

- Одни говорят - Горбачев разрушил СССР, предал друзей по соцлагеря, родную Ленинскую коммунистическую партию, ликвидировал многополярность в мире. Другие считают - он спас мир от горячей войны, в которую могла перерасти в 80-е годы война холодная. Как оценивают фигуру Горбачева в Кремле, лично президент Путин? Как вы сами относитесь к Михаилу Сергеевичу?

- Не думаю, что мы можем с вами сейчас (то есть - сию минуту. - А.Г.) заниматься оценкой личности Горбачева, оценкой его места в истории развития нашей страны, а также европейского континента. Но ещё раз повторяю - это человек, который является частью нашей истории, так или иначе. Именно так к нему мы и относимся. С большим уважением.

- Спасибо.