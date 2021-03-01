Почему Лидия Федосеева-Шукшина передумала разводиться: "Алибасов в плохом состоянии, у него забрали телефон"

Федосеева-Шукшина была инициатором развода с Алибасовым Фото: Евгения ГУСЕВА

1 марта в Пресненском суде Москвы была рассмотрена апелляционная жалоба Федосеевой-Шукшиной на решение о разводе с 73-летним продюсером. Но даже накануне не было ясности, чего же хочет Лидия Николаевна на самом деле. То ей обидно, что Бари не выходит с ней на связь, то она его понимает, прощает и жалеет… В общем, смятение чувств 18-летней девушки. Хотя именно Федосеева-Шукшина была инициатором развода с Алибасовым. Но эта ее инициатива тоже была минутным настроением…

- В конце прошлого года Лидия Николаевна попросила подать иск о расторжении брака. Она увидела публикации в СМИ о том, что у Алибасова якобы появилась новая любовь, не то массажистка, не то танцовщица… Обиделась, - рассказала адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник. - На новогодние праздники она встретилась с Алибасовым, он ей сказал: "Лида, «девушка-массажистка» - это пиар за деньги". Лидия Николаевна ему поверила. Они помирились и передумали разводиться. Алибасов подтвердил, что исковые требования о разводе не поддерживает…

- И дальше что?

- После 12 января Лидия Николаевна с мужем больше не общалась. Сперва он находился в больнице, потом сын увез его в Калининград, где Алибасов сломал ногу и снова попал в больницу. Что с ним происходит сейчас, трудно сказать. Скорее всего, он до сих в Калининграде. Лидия Николаевна очень переживает за него. Судя по той информации, которая поступает, Бари Каримович в плохом состоянии. Его представители дают комментарии от его имени. У него забрали телефон. Лидии Николаевне считает, что пока она является законной супругой, она может Алибасова защитить. Брак – это единственная возможность доступа к нему. В ее помощи он остро нуждается.

Вчера вечером она распорядилась сохранить их брак. В суде мы заявили ходатайство от ее имени. Но представитель Алибасова настаивал на разводе. После этого судья потребовала, чтобы и Лидия Николаевна, и Бари Каримович предоставили заявления (ходатайства, жалобы), подписанные собственноручно. Пока в суд поступают документы, которые подписывают их представители на основании выданной доверенности. Судья отложила развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной до 4 марта. К этому дню Лидия Николаевна и Бари Каримович должны представить свое волеизъявление.

- Как я поняла, ни дочери Лидии Николаевны, ни сын Бари Алибасова не в восторге от таких резких перемен в настроении своих родителей?

- Бари-младший настаивает на разводе, я думаю, потому что видит себя единственным наследником отца. На сегодняшний день, если с Алибасовым-старшим что-то случится, к наследству будет призвана и Лидия Николаевна, хотя она всегда говорила, что ни на что не претендует. Но Алибасова-младшего эти слова не очень убеждают. Для Ольги Шукшиной замужество ее матери с самого начала было тяжелой, невыносимой историей, задевающей репутацию семьи. Но Лидия Николаевна всякий раз говорит, что она сама распоряжается своей жизнью: с кем ей жить, с кем общаться, за кого выходить замуж, разводиться...

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