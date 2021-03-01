Российские изобретения-2020 года, которые перевернут весь мир: еда нового поколения и электромобиль

Один из проектов, который по праву можно считать успехом, это первый русский электрический микроавтомобиль «Ардерия ТС2»

О лучших изобретениях 2020 года мы поговорили с председателем Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), омбудсменом по вопросам изобретательства и интеллектуальной собственности в городе Москве Антоном Ищенко.

Еда нового поколения

- На самом деле дата рождения у каждой идеи весьма условна, - говорит Антон Анатольевич. - Изобретения развиваются, дорабатываются, переходят в стадию промышленного образца. Если говорить об идеях, которые в прошлом году показали хорошую динамику, то это безусловно проект “Акустическая заморозка”. Он способен полностью переформатировать такие отрасли экономики, как ресторанный бизнес, производство продуктов питания. Причем в масштабе всего мира. Как родилась идея? Мы все сталкивались с замороженной едой, и знаем, что после разморозки продукты, особенно фрукты, овощи, ягоды, теряют вкус, аромат и прочие свойства. Это происходит потому что при замораживании вода превращается в кристаллы и они разрывают оболочку клеток. Наши изобретатели стали искать способ заморозки, при котором клеточная структура была бы сохранена. И внимательно изучив труды советских ученых по кристаллографии они нашли способ управлять ростом кристаллов. Оказалось, если воздействовать специально обученными электромагнитными и акустическими волнами, то кристаллы получаются очень-очень маленькими и клеточная структура остается целой. Эта технология имеет глобальное значение. Мы знаем, что есть много фруктов или овощей, которые в период урожая не стоят вообще ничего. Начиная от экзотического манго и заканчивая банальными кабачками. Теперь это можно сохранять в течении года и после разморозки продукты будут такими же свежими и вкусными. Думаю, переворот произойдет и в ресторанном бизнесе, поскольку дешевле доставлять замороженные блюда из тех регионов, где существуют традиции или есть необходимые ингредиенты. Условно говоря, пицца будет производиться в Италии, борщ в России, а роллы и суши в Японии. Достаточно разморозить пакет в ресторане или кафе и через две минуты вы получаете абсолютно свежее блюдо с теми же вкусовыми качествами, приготовленное мастером за несколько тысяч километров от места подачи. А другой проект, который изменит наше представление о производстве продуктов питания, разработала компания ТВИН Технолоджи, которая лучше всех научилась сушить продукты питания.

Игорь Климашевский - один из изобретателей придумавших акустическую заморозку продуктов

- А что тут нового? Испокон веков в деревнях сушит на зиму яблоки, грибы или еще что-нибудь...

- Новое состоит в том, что здесь сушка происходит фактически без нагрева продукта. Используется революционная технология термовакуумной импульсной сушки. Процесс основан на частом импульсном изменении давления, оно понижается вплоть до вакуума и на выходе мы получаем продукт с влажностью практически равной нулю. При этом в продуктах сохраняются все полезные ингредиенты, которые обычно убиваются при термической обработки. Перед подачей на стол продукты достаточно просто насытить влагой и вы получите свежие яблоки, картофель, арбузы, дыни, тыквы... Все это с полным сохранением вкусовых качеств. Это очень удобно для транспортировки продуктов в районы Арктики и Дальнего Востока. Или для создания стратегических запасов на случай чрезвычайных ситуаций.

Проект “Акустическая заморозка” способен полностью переформатировать такие отрасли экономики, как ресторанный бизнес и производство продуктов питания

Наш ответ “Тесле” Илона Маска

- А что же мы все о еде? Ведь не хлебом насущным живет российский изобретатель…

- Один из проектов, который по праву можно считать успехом, это первый русский электрический микроавтомобиль «Ардерия ТС2». Он полностью прошел сертификацию и испытания в институте НАМИ, получил ПТС, номерные знаки и первые микроавтомобили уже ездят по дорогам страны. Это самый дешевый электрический автомобиль из тех, о которых мы знаем.

- Но ведь проблема электроавтомобилей в России в отсутствии зарядных станций.

- Он заряжается от обычной домашней розетки, зарядная станция ему не нужна. Одной ночной зарядки хватает на 100 километров пробега, стоимость электроэнергии, которая необходима, чтобы проехать это расстояние, примерно 45-50 рублей. То есть если сравнить с бензиновыми автомобилями, то расход у него, грубо говоря, 1 литр на 100 километров. В автомобиль помещаются два рослых человека и 250 килограммов груза, несмотря на небольшие габариты там очень внушительное багажное отделение. Сам автомобиль стоит порядка 400 тысяч рублей. Это без учета аккумулятора, цена которого составляет примерно 40% от стоимости авто. Завод по производству находится в Адыгее. Республика уже заказала несколько машин для своих патрульных служб. Мы считаем, что у “Ардерии” прекрасные перспективы для каршеринга или использования в режиме такси. Этот городской электромобиль создала небольшая команда инженеров во главе с изобретателем Алексеем Тороповым, он в свое время конструировал космические кораблей.

- А часто ли люди, работавшие в передовой космической отрасли, потом находили применение своим изобретениям на земле?

- У нас есть классический пример, это компания ЦИОН, которая наладила выпуск ионитных субстратов. Эта технология на наш взгляд произведет революцию в сельском хозяйстве. А изначально проект развивался в космической сфере, разработки начались еще в 60-е годы в СССР, когда была поставлена задача накормить экипажи кораблей, которые планировали отправлять к Марсу и Венере. Был запущен проект МАВР, изучались возможности выращивания растений прямо на борту космических кораблей. Наши ученые справились с этой задачей. Но на тот момент это оказалась достаточно дорогая технология. На Земле с точки зрения экономики она была неприменима. В чем суть изобретения? Была создана искусственная почва, в ней не было привычных органических элементов, которые образуют состав обычной почвы. Но при этом ионитный субстрат содержит в 60 раз больше питательных элементов, чем самый плодородный грунт, и на уровне ионного обмена растения получают все необходимые вещества для интенсивного роста. Прошли успешные испытания на территории России и Белоруссии, в арабских странах, в Китае и США, ученые продемонстрировали, что используя этот субстрат можно выращивать растения хоть в пустыне, хоть в космосе или на обедненных землях, которые эксплуатировали варварским способом. Стоит добавить всего 5 процентов субстрата в любую неживую среду и вы соберете хороший урожай даже в песочнице, где кроме кварцевого песка ничего нет. Еще из таких грандиозных изобретений можно назвать проект инновационного ледокола “Помор” и супер дешевый антисептик МАГНАРИЛ (“Комсомолка писала об этом в статье “Антисептик из водопроводной воды, мембраны для аллергиков: В России начался бум изобретений против коронавируса”).

Зачем Кулибину инновационный ваучер?

- За время коронавируса во многих странах наблюдается экономический спад. На этом фоне вкладывать в стартапы желающих, видимо, не так много, значит нас ожидает несколько лет изобретательского безвременья?

- Скорее, наоборот. Мы увидели активизацию интереса. Еще 2-3 года назад про изобретения практически никто не спрашивал. Видимо традиционные источники зарабатывания денег были в приоритете и компании не рассматривали проекты, со сроком реализации через 4-5 лет. С середины 2020 года мы стали стабильно получать по несколько запросов в день от заинтересованных организаций. Они спрашивают: а что у вас есть? А где это можно посмотреть? А в какие стартапы стоит вкладывать? Это нас очень радует. Кризис это прекрасное время для перестройки всего бизнеса. Сегодня у России есть абсолютно уникальные прорывные решения во всех отраслях. Надо только чуть-чуть помочь изобретателям. Недавно мы обратились в премьер-министру Михаилу Мишустину с предложение ввести такой финансовый инструмент, как инновационный ваучер. Он работает уже в нескольких десятках инновационно активных стран, где понимают, что вектор развития поменялся, и на смену индустриальной экономике пришла экономика идей. Инновационный ваучер сможет снять ряд проблем, связанных с тем, что изобретателю необходимы немалые деньги, чтобы сделать “упаковку” своего технического решения. Потому что инвесторы не будут разговаривать даже с гениальным конструктором, если у него нет действующего прототипа или опытного образца. А еще нужно оплатить услуги пантентного поверенного, составить бизнес-план, разработать финансовую модель. Идея инновационного ваучера в том, что изобретателю дают не деньги, а услугу, которую гарантирует ценная бумага. Он может воспользоваться этой услугой в заранее оговоренных аккредитованных организациях, которые профессионально выполнят эту самую “упаковку” изобретения. Мы снимаем коррупционную составляющую и избавляемся от риска, что деньги будут потрачены не по целевому назначению.

От изобретения до списка “Форбс”

- А есть у нас примеры, когда изобретатели благодаря своим идеям становились богатыми людьми? Как Илон Маск, например?

- По масштабу, наверное, нет потому что Маск все-таки самый богатый человек в мире. Но у нас есть хорошие примеры, в частности изобретатель Михаил Азарх, который придумал хорошо всем нам известный домофон. Михаил Михайлович автор нескольких десятков изобретений, например лет 20 назад он запатентовал георешетку - изделие из композитных материалов, которое укрепляет откосы при строительстве дорог, мостов, временных сооружений в условиях Сибири и Арктики. Михаил Михайлович не только талантливый изобретатель, но и успешный предприниматель. Его идеи расходятся по всему миру, он проектирует заводы для Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Но это, конечно, не единственный пример. Давайте вспомним Владимира Степановича Кондратенко, доктора технических наук, изобретателя лазерного термоуправляемого раскалывания - это технология резки хрупких материалов. С помощью его технологии изготавливаются практически все смартфоны и планшеты в мире. Она была принята на вооружение компанией Foxconn и, когда Стив Джобс искал партнера, выбор пал именно на разработку российского ученого. Кромка стеклянного или сапфирового экрана iPhone получается идеально ровной, тонкой и прочной. Сегодня Владимир Степанович работает в одном из московских университетов и получает небольшие но стабильные отчисления от своих патентов. Многие его ученики работают за рубежом в высокотехнологичных компаниях Южной Кореи, Тайваня, Китая. Таких историй успеха в России много, но мы о них мало знаем и мало говорим.

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