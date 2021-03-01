"Я действительно сын Бориса Грачевского": тайный наследник основателя "Ералаша" впервые рассказал об отце

Максим Красиков приезжал на похороны Бориса Грачевского. Многие находят, что Максим похож на худрука «Ералаша». Фото: кадр программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Основатель и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский умер полтора месяца назад от осложнений в результате коронавирусной пневмонии. 71-летний Борис Юрьевич любил детей – работал с ними всю жизнь. От первого брака у Грачевского двое взрослых детей и внуки, от второго – несовершеннолетняя дочь, от третьего и последнего союза – сын, которому весной исполнится год. Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская уже оповестила всех наследников о необходимости явится к нотариусу и вступить в наследство. Не получил такого приглашения Максим Красиков, который называет себя внебрачным сыном Бориса Грачевского. Его существование подтверждали и знакомые худрука «Ералаша». Красиков заявил, что не будет претендовать на наследство.

Сегодня в 17.15 на канале «Россия» в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» - первое интервью с неизвестным сыном Бориса Грачевского. Публикуем фрагменты выпуска этого ток-шоу.

Татьяна Красикова после романа с Борисом Грачевским не встречалась с другими мужчинами — всю любовь отдала сыну. Фото: кадр программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

38-летний житель Краснодарского края Максим Борисович Красиков называет себя внебрачным сыном Бориса Юрьевича Грачевского. До 18 лет парень жил на берегу Черного моря в детском лагере «Орленок», где работала его мама – Татьяна Красикова педагог. Грачевский с 70-х годов и до 2020-го принимал активное участие в фестивалях и различных мероприятиях в «Орленке». Там и случилось его знакомство с Татьяной, а потом и бурный роман

Сейчас сам Максим Красиков в разводе – общается с бывшей женой, и они вместе воспитывают дочь, которой скоро 5 лет. В программе покажут сюжеты с родины мужчины, из Краснодарского края – соседи семьи, экс-работники «Орленка» подтвердят роман матери Максима с Грачевским.

Максим рассказал Андрею Малахову о Борисе Грачевском и своей жизни без него: «Я действительно его сын, я это знаю от своей мамы, которая очень много лет любила его и наверное до сих пор переживает. Мы с мамой самостоятельно жили на юге. Я уже много лет живу в Москве. Ну и очень важную цель в жизни – все время хотел доказать, что могу все сделать без него. Наверное, не считая последнего года, который порушил очень много бизнеса – все результаты показали, что я смог это сделать».

Эта история любви Грачевского началась, когда он был в первом браке. Максим делится семейной историей — Бориса Грачевского в интервью называет «он»: «Мама приехала в 1974-м году в пионерский лагерь «Орленок», с ним познакомилась в 1979 году. Маму в качестве сотрудницы школы пионерских вожатых отправили встречать его в аэропорт». После этой встречи и завязался роман, растянувшийся на годы – Грачевский часто приезжал в «Орленок» в советские времена.

Якобы однажды Грачевский на вопрос Татьяны: «Почему не даришь цветы?» - пообещал подарить сына. А женщина согласилась – умный, прекрасный человек, где еще такого встретишь. И сразу решила не просить и не требовать ничего взамен. Красиков сообщил: «Маме было 33 года, когда я родился. И это был первый мужчина в ее жизни…. Ни одного больше мужчины не было в нашей семье никогда. Не знаю ждали ли она его – не могу сказать». Когда мальчику было полтора года – мама Максима летом на пляже, встретив Бориса Юрьевича сообщила: «У тебя нет сына. Это мой сын!» Видимо женщина понимала, что из семьи Грачевский не уйдет, а требовать ничего не стала. Воспитала парня сама – Максим окончил школу с золотой медалью, затем получил высшее юридическое образование. Красиков говорит: «Моя мама показывала мне эту историю, как свою любовь. Она мне показывала, что хотела, могла, любила, ей нравился человек. Может и нашла была? Но вот так думала. И она никогда не требовала. У нее кармическая цель видимо такая была – сын, вся любовь и энергетика в него...»

Вот так выглядели Татьяна и Борис в 1982 году, когда родился Максим. Им было по 33 года. Фото: кадр программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Красиков сообщил, что подростком отказался общаться с Грачевским в «Орленке» - была обида за маму. А когда взрослым мужчиной долгие годы жил в Москве не видел смысла искать встреч – у Бориса Юрьевича была новая семья: «Когда я вырос – мне показалось мы очень далеки…»

Красиков говорит, что претендовать на наследство Грачевского и делать ДНК тест не собирается – если вдова Грачевского к нему обратится, то с радостью будет помогать ей в реформировании киножурнала «Ералаш». Максим занимается созданием детских проектов. Однако на жизнь Красиков зарабатывал ресторанным бизнесом, а из-за пандемии он оказался в долгах: «В отношении меня возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Оно частично переквалифицировано – в «присвоение или растрату». Там большая путаница… По моему ощущению это – заказ, ибо потерпевший мой бывший партнер…»

Грачевский с матерью Красикова не общался около 20 лет. Столько женщина не работает в «Орленке». Максим сообщил, что их общая с отцом знакомая пересказала ему разговор с Борисом Грачевским, который состоялся осенью 2020 года. Из уст Бориса Юрьевича якобы прозвучали такие слова в отношении Максима: «Столько лет прошло и ничего уже не восстановить…»

Фото: кадр программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Максим Красиков о Борисе Грачевском говорит с уважением: «Ни вопросов, ни претензий. Я очень рад, что он огромному количеству людей в жизни помог. Почему бы и не считать, что любовь ко мне сублимировалась через помощь другим, огромному количеству детей, которых вывели в свет… Мне в моей жизни всего достаточно».

Программа «Андрей Малахов. Прямой эфир» выйдет в 17.15 на канале «Россия».

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