Путин и Скворцова решали - как ещё надёжнее защитить страну от COVID

Президент принял в Кремле отчёт главы МФБА. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Вероника Скворцова, в прошлом - глава Минздрава, а ныне - руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), во время доклада Владимиру Путину использовала множество специфических «чисто медицинских слов» . Но президент, как известно, настолько погружен в эту тематику, что - легко и сам «оперировал» терминами.

Мы же постараемся дать самые важные, на наш взгляд, фрагменты беседы «с переводом».

- Агентство обслуживает 3,5 миллиона жителей нашей страны, - пояснила глава ФМБА, - Прежде всего, это работники более 700 организаций с особо опасными условиями труда и рисками, кроме того, члены их семей и население. 20 административных закрытых территорий, 39 городов-спутников и наукоградов. Они расположены в 54 регионах нашей страны и на Байконуре.

От себя заметим - сотрудники агентства очень плотно работают с отрядом российских космонавтов, выезжают буквально на каждый запуск и на каждое приземление космических экипажей.

- Вместе с «Росатомом», «Роскосмосом» и Министерством промышленности (и торговли), продолжала Скворцова, – мы разработали комплекс противоэпидемических мер, который позволил нам обеспечить бесперебойную работу всех объектов, таких как атомные электростанции; обеспечить 15 запусков космических аппаратов с трёх наших космодромов и весь объём поисково-спасательных работ, даже в период жёсткого карантина в Казахстане.

С июля - возобновить тренировки спортивных сборных нашей страны без риска, без занесения инфекции на семь федеральных баз, где всё это происходило.

Прежде всего, это было связано с тем, что мы обеспечили раннее выявление инфицированных, благодаря тому, что расширили сеть ПЦР-лабораторий (где делают тесты на коронавирус. - А. г.)!на наших территориях в три раза с марта: с 14-ти до 52-х. И с помощью госкорпорации «Росатом» внедрили технологии, которые позволили нам существенно увеличить оборот работы каждой лаборатории и сократить время до получения результатов. В результате мы получили один из самых высоких показателей тестирования: в среднем для нашей системы – 320 на 100 тысяч, а на ряде стратегических объектов – более тысячи на 100 тысяч. И это позволяло своевременно включать весь комплекс противоэпидемических и лечебных мер.

А вот ещё любопытный фрагмент разговора.

- С января, - напомнила Скворцова, - мы начали проводить вакцинальную кампанию. И кроме врачей и сотрудников образования, конечно, для нас приоритет имеет критический персонал «Росатома», отряд космонавтов и те члены спортивных сборных, которым предстоит в июле, в августе, в сентябре принять участие в Олимпийских играх, соответственно, в Японии и в Китае.

Как известно, самое популярное слово сегодня - и у медиков, и у тех, кто к ним обращается - «антитела». (Проще говоря, зашита организма от инфекции.) Вот почему этой теме было уделено особое внимание. Оказывается, и здесь есть свои резервы.

- Если антительный иммунитет, как правило, держится месяцами, то клеточный, по словам Скворцовой, – годами, и в экспериментальных определённых работах доказано сохранение этого иммунитета до 13–17 лет. Сейчас получена первая рецептура этого препарата, «кандидатный» препарат. Мы в настоящее время готовимся к клиническим исследованиям. Очень надеемся, что ко второй половине этого года мы выйдем на клинические исследования.

Это направление абсолютно в тренде интересов сейчас международных. Заседание Всемирной организации здравоохранения по вакцинам подтвердило тренд к созданию уже сейчас вакцин следующего поколения на тот случай, если изменчивость вируса не позволит использовать антительные вакцины. Поэтому мы надеемся, что будем во всеоружии.

- Хорошо, - тут же дал оценку президент. - Если всё пойдёт нормально, это вторая половина года, да?

- С июля.

- Это будут клинические исследования?

- Это будет уже клиника. (То есть - в этом случае исследования проводятся уже в медучреждении. - А.Г.)

- Сколько они длятся?

- Первая и вторая фаза будут объединены, потому что это разрешается сейчас протоколом испытания вакцин. Если проводить с большим количеством пациентов, тогда это будет несколько месяцев – так, как это было и для «Вектора», и для «Спутника», для наших вакцин.

- Я так понимаю, - спросил Путин Скворцову,- что все наши тест-системы, которые используются в России, достаточно легко выявляют вирус, вне зависимости от штамма?

- Да, абсолютно.

- Как мне докладывали,, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе, - заметил Путин. - Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов.

- Да, Владимир Владимирович, - снова подтвердила Скворцова.