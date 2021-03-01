«Лицо и грудь раздулись до необъятных размеров»: россиянку изуродовали в частной финской клинике

История Дины - страшный сон тех, кто когда-либо бывал у косметолога Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

К тому, что некоторые прохожие показывают на нее пальцем, россиянка Дина Линнайнсари уже привыкла. Жители финского города Тампере прозвали ее «жертвой красоты». И это правда. Вот уже три года 51-летняя хозяйка модного бара борется с последствиями не самой сложной, казалось бы, косметической процедуры. История Дины - страшный сон тех, кто когда-либо бывал у косметолога. Рассказать всю правду и судиться с клиникой женщина нашла в себе силы только сейчас. После трех лет, проведенных в больницах Финляндии и России, побега мужа и бесконечной травли.

ПЕРВАЯ СИЛИКОНОВАЯ ГРУДЬ СССР

Дина не скрывает - первую пластическую операцию она сделала, когда ей был всего в 21 год. Еще в СССР.

- Это был 90-й год, и я тогда одной из первых в стране сделала операцию по увеличению груди, - вспоминает Дина. - Это был Институт красоты на Арбате, самой известной пациенткой которого стала великая Людмила Гурченко. Тогда про силикон мало кто слышал. Но я решилась - хотела быть красивой, соответствовать профессии. Я в то время была хореографом и танцовщицей.

Спустя десять лет Дина увеличила губы. Эксперименты над своей внешностью она продолжила и в Финляндии, куда переехала, выйдя замуж за иностранца. Уверяет, что в свои 48 лет (именно в этом возрасте она сделала злосчастную процедуру) выглядела на 30.

К тому времени за плечами было более десяти пластических операций и сотни косметических процедур: модные нынче нити, которыми прошивают лицо, филлеры, гели. Но Дине хотелось быть еще краше, еще моложе.

- Я тогда была абсолютно счастлива и по уши влюблена. В Турции меня ждал жених (с мужем-финном Дина к тому времени уже разошлась), и за две недели до свадьбы, в мае 2018-го, я решила сходить к косметологу в одну из лучших клиник Тампере. На консультации врач посоветовал мне процедуру RF-лифтинга (это аппаратная подтяжка кожи с помощью радиочастотных излучений, - Авт.).

Жители финского города Тампере прозвали ее «жертвой красоты» Фото: Личный архив

«ТЫ САМА ВИНОВАТА»

По словам женщины, доктор отлично знал о предстоящей свадьбе и о перелете в жаркую страну. Но уверял, что для восстановления после процедуры на лицо, грудь и зону бикини понадобится всего несколько дней. Уже на следующий день Дина легла под аппарат.

- Были легкие покалывания и не более того. Первые 12 часов после процедуры я хорошо себя чувствовала, - рассказывает женщина. - Кожа, как мне казалось, стала лучше. Но когда я сходила в душ, начался полный ад. Лицо и грудь покраснели и стали раздуваться до необъятных размеров.

Уже через час, не выдержав болей, Дина прибежала к косметологу. Но тот лишь накричал на женщину.

- Он даже осмотреть меня отказался. Кричал «ты сама во всем виновата» и выставил за дверь.

А она уже даже идти сама не могла. Прохожие вызвали Дине скорую. Так она попала в государственную больницу.

- Мне делали капельницы, давали обезболивающие. Уже на тот момент все тело сковало болью. Но врачи не знали, как мне помочь, и через несколько дней выписали домой, - рассказывает Дина.

И ВСЕ-ТАКИ СВАДЬБА

О своих проблемах со здоровьем Дина рассказала будущему мужу. Тот поддерживал невесту, но тем не менее настаивал, что свадьбу отменять не стоит. Дина наглоталась таблеток и полетела в Турцию. Как пережила церемонию, сама не знает.

- С каждым днем становилось все хуже. Через две недели после процедуры у меня на лице стали «сохнуть» мои собственные ткани. До крошечных размеров уменьшился нос, в губах остался только гель. То же самое произошло с грудью. Я смотрела в зеркало и просто не узнавала себя. Вместо «медового месяца» я улетела в Финляндию и снова попала в больницу.

К тому, что некоторые прохожие показывают на нее пальцем, россиянка Дина Линнайнсари уже привыкла Фото: Личный Архив

По словам Дины, от нее тогда шарахались даже врачи.

- Я и сама себя боялась. Моя кожа настолько истончилась, что на лице стали просвечиваться нити, которые мне до процедуры установили косметологи. Представьте мое состояние: я не могла даже вытереть тело полотенцем, даже от таких прикосновений мою кожу просто разрывало на куски. На всем моем теле можно было изучать анатомию - были видны вены и даже кости, - вспоминает Дина.

Консультировавший Дину врач, делавший процедуры специалист и сама клиника от пациентки открестились. В других же финских клиниках никто не понимал, как лечить жертву косметологии. А состояние Дины все ухудшалось. В итоге через полгода женщину парализовало, у нее началась болезнь Паркинсона.

«ЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ ПОЛНЫМ УРОДОМ»

- Потом уже мне врачи объяснили, что это аппаратная процедура была мне изначально противопоказана. Оказалось, что ее нельзя делать людям с имплантами. При этом доктор в клинике отлично знал, что у меня силиконовая грудь, - рассказывает женщина.

Дину спасли друзья. В крайне тяжелом состоянии - на тот момент Дина весила 38 килограммов - они привезли ее на лечение в Санкт-Петербург. Там ей сделали процедуры плазмафереза - метод переливания крови. Только после этого она медленно пошла на поправку и вернулась в Тампере.

- Физически мне становилось легче, но внешность, то, как я преобразилась, меня просто убивало. Я тогда вообще не хотела жить, чувствовала себя полным уродом, - вспоминает Дина.

Спустя несколько месяцев от женщины ушел муж. Сказал на прощание: мол, прости, но я устал. Тянуть супругу с неизлечимой болезнью Паркинсона он не был готов. В Финляндии от Дины отказались все пластические хирурги и косметологи. Реабилитировать Дину взялись только в России. Для этого женщина вернулась в Санкт-Петербург.

РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РОДИНЕ

- Я многое видел, но лицо Дины и меня шокировало, - говорит пластический хирург Левон Арутюнян. - Кожа действительно стала прозрачной. Любое движение ей приносило боль.

По словам пластического хирурга, он не впервые сталкивается с жертвами косметологов из Финляндии и Эстонии.

- В этих странах 80 процентов косметологов вообще не имеют медицинского образования. Часто люди приезжают в Россию, чтобы исправить ошибки, - утверждает специалист.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Работать над ошибками финских косметологов Дине предстоит еще не один год. Параллельно с этим женщина пытается наказать врачей частной клиники, сделавших ей заведомо противопоказанную процедуру.

- Как и в России, в Финляндии предусмотрено уголовное наказание за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Но дела возбуждают только в случае доказанного злого умысла со стороны медиков, - комментирует ситуацию адвокат пострадавшей россиянки Денис Костин. - На данный момент продолжается доследственная проверка. Кроме того, мы готовим гражданский иск в суд. В нем мы требуем компенсировать моей клиентке моральный и материальный ущерб - около 3 миллионов рублей.

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