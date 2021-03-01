Переходим на подсолнечное: в России подорожает оливковое масло

В России подорожает оливковое масло Фото: Shutterstock

Несладко Испании пришлось в прошлом году – то засушливое лето, то аномально морозная зима с лыжниками на мадридском бульваре Прада. Казалось бы, какой нам во всем этом интерес? А такой, что все эти погодные аномалии погубили немалую долю урожая испанских оливок. Министерство сельского хозяйства Андалусии (область на юге Испании) опасается, что сборы оливок в нынешнем году будут худшими за 25 лет. Еще более тяжелая ситуация – в центральном регионе Кастилия-Ла-Манча, где из-за аномальных снегопадов минувшей зимой вымерзла чуть ли не половина оливок. А ведь родина Дон Кихота Ламанчского - в числе главных производителей оливкового масла в Испании.

По данным испанских СМИ, все это приведет к тому, что урожай в стране будет ниже прошлогоднего на 20-30 процентов и производителям оливкового масла придется поднять цены, чтобы компенсировать потери. Следом вырастет цена и в рознице. А ведь половина оливкового масла на российских прилавках - именно испанского происхождения.

И проблемы - не только в Испании. По данным Национального института статистики Португалии, урожай оливок в нынешнем году будет примерно на 25% ниже прошлогоднего. Похожие прогнозы озвучивают в Италии, Греции и других странах Южной Европы, где сейчас идет активный сбор оливок. Выходит, остается россиянам ждать подорожания и переходить с оливкового масла на более дешевое подсолнечное? Эксперты считают - именно так, скорее всего, и произойдет. Достаточно вспомнить недавнюю историю.

- После девальвации рубля 2014 года оливковое масло в России сильно подорожало и в 2015 году потребление упало вдвое - с 31 до 15 тысяч тонн в год, - говорит Алексей Плугов, генеральный директор Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр». - После этого потребление каждый год росло и в прошлом году достигло 28 тысяч тонн. Но если оливковое масло снова подорожает, то и потребление опять упадет. Думаю, если цена вырастет на 20%, то потребление может снизиться еще больше, примерно на треть. Продажи премиальных брендов вряд ли сильно изменятся, а спрос на массовые недорогие марки оливкового масла из-за роста цены может упасть сильно.

По словам эксперта, на рынке оливкового масла очень важную роль играет доверие бренду. Но это не значит, что у европейских производителей, зарекомендовавших себя на нашем рынке, не появятся конкуренты - особенно если они предложат более приятные цены.

- Сейчас почти все оливковое масло поступает в Россию из Европы. И если цена европейского масла вырастет, на российский рынок могут выйти производители с других континентов – например, из Африки или Южной Америки, - продолжает Алексей Плугов. - Например, Аргентина поставляет в Испанию полторы-две тысячи тонн оливкового масла в год. Если даже в Испании аргентинское масло продается и пользуется спросом, это лучше всего говорит о его качестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Рубль продолжит дешеветь»: экономист дал прогноз курсов доллара и евро на март

Весь февраль нашу валюту лихорадило. Почему скакали котировки и чего ждать в ближайшем будущем? (подробности).

Кому могут дать продуктовые сертификаты на 3000 рублей

Эксперты ищут варианты, на каких условиях малоимущие россияне могут получить помощь от государства (подробности).