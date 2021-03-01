Оглашен список членов жюри конкурса творческих работ «С чистого листа»

Андрей Блиок, член-корреспондент Российской академии художеств Андрей Блиок

В России состоится конкурс творческих работ среди несовершеннолетних осужденных «С чистого листа». Многие оступившиеся подростки очень талантливы, и им решено дать шанс проявить себя в творчестве. Всероссийский конкурс – часть большого федерального проекта, реализуемого для продвижения в системе ФСИН новой стратегии ресоциализации осужденных подростков.

Жюри конкурса в этот раз возглавит член-корреспондент Российской академии художеств Андрей Блиок. Кроме того, судить работы молодых талантов будут и другие имениты художники, скульпторы, академики, дизайнеры, искусствоведы.

«Оценивать произведения будут со всей серьезностью. Неслучайно председателем жюри утвержден художник, главный редактор Межгосударственного журнала о культуре и искусстве государств – участников СНГ «Содружество искусств» Андрей Блиок. Личность знаковая и авторитетная в международной культурной сфере», – рассказал Сергей Горбунов, президент ФК «Тотем», инициировавшего при поддержке ФСИН России проект «Начни с чистого листа», в рамках которого и проводится конкурс.

Андрей Андреевич Блиок – активный участник всероссийских и международных выставочных проектов, член международного Союза художников ЮНЕСКО и Санкт- Петербургского союза художников, а также член правления Российского творческого союза работников культуры, эксперт постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ по культуре, информации, туризму и спорту. Работы художника представлены в крупнейших музейных собраниях по всему миру.

В состав жюри также вошли председатель Российского творческого союза работников культуры, заслуженный работник культуры РФ Анатолий Николаевич Константинов, председатель Санкт-Петербургского союза дизайнеров Сергей Юрьевич Дужников, художник, руководитель Московского отделения международной Ассоциации выпускников РАХ Ирина Александровна Ива, старший научный сотрудник государственного музея-заповедника «Царское Село», кандидат искусствоведческих наук Сергей Александрович Маньков, член-корреспондент Российской академии художеств, секретарь по работе с молодыми художниками ВТОО «Союз художников России» член правления товарищества живописцев Московского союза художников, доцент Вера Анатольевна Лагутенкова.

В рамках конкурса свои работы на суд жюри представят молодые талантливые заключенные из 18 колоний со всей России. Произведения подростков посвящены самым разным темам от современных актуальных вопросов до классики, от важности сбережения краснокнижного Амурского тигра до наследия Ф. М. Достоевского и 800-й годовщины Александра Невского.

Итоги голосования будут озвучены 30 марта.

Конкурс «С чистого листа» проводится при поддержке ИД «Комсомольская правда» и Росфинмониторинга.