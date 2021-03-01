Александр Моор, губернатор Тюменской области: «Мы будем стараться и дальше поддерживать высокие темпы развития региона»

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Правительство Тюменской области проводит правильную политику, направленную на поддержку инвесторов. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, подводя итоги рабочей поездки в регион. За три дня полпред главы государства и губернатор побывали в шести муниципалитетах региона, где посетили завод по переработке картофеля агрофирмы «КРиММ» в Упорово, комплекс по выращиванию и переработке бройлеров компании «РУСКОМ» и молочно-товарный комплекс «Дамате» в Голышмановском городском округе, строительство завода по производству малеинового ангидрида в Тобольске, ремонтно-механический завод компании «Транснефть-Сибирь» в Тюмени.

«ХОТЯТ РАЗВИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО»

Владимир Якушев и Александр Моор открыли третью очередь тепличного комбината «ТюменьАгро» в Тюменском районе. «Это уникальное предприятие, осваивающее новые технологии. Как раз в период пандемии комбинат удачно вышел на экспортные рынки и оказался там совершенно конкурентоспособным как по цене, так и по качеству», – отметил полпред президента России.

Ввод в эксплуатацию третьей очереди «ТюменьАгро» позволяет региону полностью обеспечивать свои потребности в овощах закрытого грунта, добавил губернатор.

Оценивая ситуацию в региональном АПК, полпред главы государства отметил, что правительство Тюменской области всегда уделяло отрасли пристальное внимание. «Мы посмотрели разные направления: это и производство мяса птицы, молочное животноводство, овощи в закрытом грунте – по этим направлениям Тюменская область двигается активно. На всех площадках инвесторы заявили о том, что хотят возводить новые очереди, потому что их устраивает инвестиционный климат. Для меня, как полномочного представителя президента России, это самое главное. Это значит, что региональное правительство для поддержки инвестиционного климата делает все правильно», – сообщил Владимир Якушев.

В целом в агропромышленном комплексе Тюменской области развивают более 200 инвестиционных проектов. Объем потенциальных инвестиций с 2020 по 2024 годы в сельскохозяйственной отрасли составит около 48 млрд рублей.

РАБОЧИЕ МЕСТА С ДОСТОЙНОЙ ЗАРПЛАТОЙ

Что касается промышленности, то полпред президента России в УФО дал положительную оценку итогам развития специального инвестиционного контракта (СПИК), который был заключен в 2017 году в рамках Петербургского международного экономического форума между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Тюменской области и компанией «Транснефть-Сибирь». Контракт предусматривал создание нового производства оборудования для эксплуатации, обслуживания и ремонта магистральных трубопроводов на ремонтно-механическом заводе в Тюмени. Общий объем инвестиций в проект составил около 3 млрд рублей, в результате было создано более 200 новых рабочих мест.

«Появление новых и модернизация действующих предприятий, создание новых рабочих мест с достойной заработной платой позитивно отражаются на социальном климате в регионе и повышают качество жизни людей. Все это позволяет тюменцам с оптимизмом смотреть в завтрашний день», – подчеркнул Владимир Якушев.

По мнению Александра Моора, первый опыт использования механизма СПИК для привлечения инвестиций оказался удачным. «Это рабочий инструмент, его можно использовать для реализации подобных инвестпроектов», – сказал губернатор.

ПРИОРИТЕТ – РАВНОМЕРНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Еще одно важное направление работы по привлечению инвестиций в региональную экономику – развитие туризма. Владимир Якушев и Александр Моор осмотрели крупнеи шии на Урале и в Западнои Сибири термальныи курорт «ЛетоЛето», который пользуется большой популярностью у жителей и гостей региона: с момента открытия в 2018 году его посетили более 760 тыс. человек, в том числе в 2020 году – 260 тыс. человек.

В 2019 году в Тюменской области побывали более 3,2 млн туристов. К 2030 году планируется довести этот показатель до 7 млн человек. «Одновременно с ростом туристического потока нужно развивать гостевую инфраструктуру. И мы отмечаем, что интерес инвесторов к этой сфере растет. Таких проектов, как «ЛетоЛето», должно быть больше. Мы будем стимулировать развитие подобных термальных курортов», – подчеркнул Александр Моор.

Полпред президента России и глава региона побывали в новом Тюменском центре спортивной гимнастики. Этот современный спортивный объект общей площадью 6 тыс. кв. метров начнет работу в марте, сейчас завершается монтаж оборудования.

Ранее в ходе рабочей поездки в регион Владимир Якушев осмотрел детскую школу искусств в селе Киёва Ялуторовского района и среднюю школу № 16 им. В.П. Неи мышева в Тобольске. «Социальные объекты, которые мы посетили, действительно востребованы. Школа искусств в Киёва, прекрасная школа в Тобольске, специализированный центр гимнастики построены очень качественно, везде достойное оборудование. Для ребятишек есть все возможности, чтобы раскрыть таланты», – поделился впечатлениями полпред главы государства.

Равномерное развитие всех муниципалитетов многие годы является приоритетом для правительства Тюменской области, отметил Александр Моор.

«Мы уделяем особое внимание инвестиционному и социальному развитию наших муниципальных образований. Считаю это очень важным – наши земляки должны видеть динамику развития, перспективы для себя, своих детей, перспективы работы. Мы будем стараться и дальше поддерживать высокие темпы развития региона», – заявил губернатор.