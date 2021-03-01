Вакцина "Спутник Лайт": в чем ее отличие от "Спутник V" и других

«Лайт» - значит облеченная. В отличие от полной двухфазной вакцины «Спутник V», разработанной в Центре имени Гамалеи, - легкий вариант содержит только ту часть препарата, которая построена на аденовирусе 26-го типа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начались масштабные клинические испытания вакцины «Спутник Лайт». Что это за вакцина, в чем ее отличия от вакцины "Спутник V" и других вакцин, и насколько она эффективна при защите от ковид, «Комсомолка» выясняет вместе с врачом, вакцинологом, руководителем одного из московских медицинских центров Евгением Тимаковым.

Как устроена вакцина «Спутник Лайт»?

«Лайт» - значит облеченная. В отличие от полной двухфазной вакцины «Спутник V», разработанной в Центре имени Гамалеи, - легкий вариант содержит только ту часть препарата, которая построена на аденовирусе 26-го типа. То есть, для выработки иммунитета к «короне» достаточно одной прививки. Это существенно облегчает вакцинацию, не нужно выжидать 21 день, чтобы повторно идти в прививочный пункт. Да и произвести эту вакцину проще, чем полный «Спутник V», в который входит еще и вторая прививка на основе аденовируса 5-го типа.

- Поскольку «Спутник Лайт» - это новый препарат, и он выходит на регистрацию, то он должен пройти все те испытания, которые необходимы для вакцины, хотя по сути – это первый компонент уже зарегистрированного «Спутника V», - говорит Евгений Тимаков.

Безопасна ли вакцина и даст ли крепкий иммунитет?

По словам разработчиков, «Спутник Лайт» прошел первые фазы испытаний, которые показали, что у всех, кто вакцину получил, сформировался иммунитет к COVID-19. При этом осложнений выявлено не было. Более того, однократность введения вакцины снижает вероятность побочных эффектов. У тех, кто прививался «полным» вариантом «Спутника», чаще всего озноб, мышечная боль и другие реакции наступали именно после второго укола.

- На самом деле оба компонента вакцины «Спутник V» разработаны аналогично. Сильная реакция организма на второй компонент вакцины, созданный с использованием 5-го типа аденовируса, связана с тем, что люди реже встречались в своей жизни с этим типом вируса, он встречается реже 26-го. Еще один важный момент, совсем нечасто бывает так, что один и тот же человек болел и аденовирусом 26-го типа, и аденовирусом 5-го типа. Соответственно, первая прививка может вызывать совсем небольшую реакцию на компонент вакцины, а вот на вторую часть реакция идет более сильная, может даже температура подниматься. Однако вектор на основе 5-го аденовируса точно доставляет S-белок коронавиурса в клетки. Именно это и обеспечивает общую эффективность «Спутника V» выше 90%. Два разных вектора как раз друг друга дополняют и, если первый дает низкий уровень антител, то второй компонент его усиливает, - объясняет Евгений Тимаков необходимость именно двух уколов.

Как ожидается, при использовании «Спутник Лайт» иммунитет начнет формироваться через неделю и дойдет до максимальных показателей через 3 - 4 недели после вакцинации. Судить об этом сейчас позволяют данные об испытаниях «Спутника V», если во внимание брать информация по первому компоненту вакцины. Эти же данные позволяют предположить, что «Спутник Лайт» будет эффективен примерно на 70%, в то время как его старший двухкомпонентный собрат выдает эффект выше 90%.

- Мы вполне можем ожидать по «Спутнику Лайт» такой же эффективности, которая заявлена по первому компоненту «Спутника V», - говорит Евгений Тимаков. – Иммунитет при этом вряд ли будет длительный. Очень важно и вот что: может получиться так, что эффективность препарата в некоторых случаях будет ниже 70%. Дело в том, что, если человек уже переболел аденовирусом 26-го типа, то его иммунитет просто не пустит вакцину в организм. И на однокомпонентную вакцину люди со специфической выработкой иммунитета, например, пожилые, или те, у кого есть иммунодефицит, могут реагировать слабее.

По оценкам разработчиков, иммунитет после вакцинации «Спутником Лайт» продержится около 4-х – 5-ти месяцев.

Как будут применять?

Есть предположения, что препарат можно использовать для вакцинации тех, кто переболел ковидом давно и у кого иммунитет к инфекции начал снижаться или изначально не был высоким.

- Такое применение возможно, - подтверждает Евгений Тимаков. - Однако для этих целей, по сути, подойдет любая вакцина и «ЭпиВакКорона», которая легче «Спутника V», и «Спутник Лайт», и вакцина Центра имени Чумакова «КовиВак», использование которой, наверное, даже более целесообразно.

Какие вакцины будут перспективны в будущем?

В первые два года эпидемии ковида векторные вакцины продолжат оставаться на первом месте по перспективности использования, считает наш эксперт. Однако если говорить по ежегодную вакцинацию от ковид и отложенную перспективу в 5 – 10 лет, то будущее за вакцинами, аналогичными «ЭпиВакКороне» и чумаковской «КовиВак».

Будущее наш эксперт видит за вакциной «КовиВак».

- Во врачебной практике мы используем и прививку от клещевого энцефалита, которая показала очень хорошую эффективность и произведена на этих же рельсах в Центре Чумакова, от полиомиелита прививки используем. По факту – это хорошо известная классическая схема, просто сейчас нам доступны новые технологии и ученые пробуют модифицировать под конкретные задачи различные платформы для производства вакцины от коронавируса. Такое сейчас время настало, что есть возможность протестировать и другие платформы: матричную РНК-вакцину, например, которую сделали Pfizer с Moderna. Однако преимущество цельновирионной вакцины (той, что содержит вирус целиком, пусть и в убитом или ослабленном виде - прим. Ред.) в том, что она обеспечивает выработку иммунитета на все компоненты вируса, а не только на S-белок. И еще один момент, если вирус будет резко мутировать, то цельновирионную вакцину будет гораздо легче модифицировать, я думаю, чем остальные, - говорит Евгений Тимаков.

Недавно директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что «Спутник Лайт» будет продаваться на экспорт.

- Произвести только один компонент вакцины намного дешевле, чем два, и экономическая составляющая этого процесса важна, а чем дешевле вакцина, тем она доступнее, - напоминает Евгений Тимаков. - При этом «Спутник Лайт» позволит снизить риски летальных исходов и осложнений тяжелого течения ковида.

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