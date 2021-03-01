Суд отправил бывшего президента Франции за решетку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франции поставили точку в громком деле. Бывший президент республики Николя Саркози признан виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорен к 3 годам. Но самое примечательное, что год экс-президент проведет в тюрьме, а 2 года наказание будет условным. Таким образом, Саркози стал первым президентом Франции, отправленным за решетку.

Он пытался подкупить высокопоставленного юриста, чтобы повлиять на расследование другого уголовного дела против себя.

С президентского поста Саркози ушел в 2012-м, и с тех пор отбивался от обвинений прокуроров. Их очень интересовало, откуда политик взял деньги на свою предвыборную кампанию. Были обвинения в связях с ливийским лидером Каддафи, к тому времени нерукопожатной в Европе фигурой, и в получении финансирования из России, чтобы потом предать национальные интересы в угоду Москве. Ничего не напоминает, кстати? Но основное дело крутилось вокруг пожертвования, которое сделала на кампанию Саркози наследница косметической империи L'Oreal Лилиан Беттанкур. Все бы ничего, только в 2007 году, когда Саркози обхаживал богачей, дама страдала болезнью Альцгеймера, так что не факт, что поддерживала кандидата в президенты деньгами, будучи в здравом уме.

Лилиан Беттанкур в 2004 году, тогда состояние наследницы косметической империи L'Oreal оценивалось в 15 миллиардов евро. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, то дело рассыпалось — но дало ход новому. По версии обвинения, с которой сегодня согласился судья, бывший президент был серьезно напуган расследованием. Настолько, что решился на подкуп. Через своего адвоката, с которым сегодня сидел рядом на скамье подсудимых, он вышел на Жильбера Азибера — в 2014-м высокопоставленного сотрудника Кассационного суда. Тому предложили «слить» юристам Саркози подробности расследования о миллионах мадам Беттанкур. За это экс-президент обещал задействовать все старые связи и устроить Азибера на хорошую, а главное денежную должность в Монако.

Экс-президент Франции Николя Саркози перед началом судебного заседания. Фото: REUTERS

В суде Саркози до последнего стоял на своем — никому взяток не предлагал. Собственно, и Азибер в Монако не переехал. Но обвинение предоставило записи телефонных разговоров, на которых Саркози обсуждает со своим адвокатом, как уладить дело.

Кстати, судить бывших президентов — привычное для французов занятие. Так, Жак Ширак, управлявший страной с 1995-го по 2007-й позже был осужден на 2 года условно за махинации на посту мэра Парижа. Но Саркози стал первым национальным лидером, который отправится за решетку.

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