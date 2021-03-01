Квадрат раздора: обложка нового альбома Земфиры как две капли воды похожа на оформление сингла волгоградца Лео Луганского

Певица Земфира во время выступления. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

26 февраля у Земфиры вышел новый альбом Borderline

Кому-то пластинка понравилась, кто-то посчитал ее старомодной, кто-то упрекнул певицу в сильном отставании от времени и чрезмерным увлечением меломанией. Певица готовила альбом восемь лет, скрупулезно вытачивала звук, тестировала песни во время живых выступлений, меняла аранжировки — в итоге команда, работавшая над Borderline разрослась до 20 человек.

Среди них племянник Земфиры Артур Рамазанов (творческий псевдоним Лука), популярный украинский исполнитель Рожден Ануси («Знаешь»), ряд иностранных музыкантов и оформителей.

Обложку разрабатывали аж двое мастеров — и довольно известных в своих кругах. Идея, как указано в выходных данных альбома в википедии, принадлежит Дэмне Гвасалии — модному грузинскому модельеру, работавшему с брендами Maison Margiela, Louis Vuitton и Balenciaga. Он же создал французский бренд Vetements и прославился тем, что продавал в Лондоне футболки с принтом «Иди на ***» по 680 фунтов за штуку (70 тысяч рублей). Потом эти уникальные вещи появились и в ЦУМе.

Футболки Vetements продаются за сотни долларов.

Собственно, дизайнером обложки выступил художник Даниил Лебедев — не имеющий никакого отношения к Артемию Лебедеву специалист, который работал на телеканалах «Домашний», СТС, «Матч ТВ». Он же разработал и ряд видеоинсталляций, как описал сам, «нечеловеческой красоты», для нового альбома Земфиры.

Многие заметили, что перечеркнутое на обложке слово Borderline выписано доброшрифтом — разработанным 33 детьми с ДЦП специальным шрифтом, обращающим внимание на проблемы людей с этим диагнозом.

Образец Доброшрифта.

Но чуть позже выяснилось еще более интересное: оказалось, что весь супер-мега-креативный визуал-концепт седьмого альбома певицы как две капли воды похож на обложку сингла некоего Лео Луганского 2019 года.

Удивительно, правда? Возможно, это просто совпадение. Когда композиторов обвиняют в плагиате, они отвечают, что нот всего семь. А, возможно, одержимая продюсерским перфекционизмом Земфира попросту не уследила за оформителями новой пластинки.

По крайней мере, Лео Луганский (не имеет отношения к Луганской народной республике) — волгоградский певец, переехавший в США, отнесся к ситуации с юмором. Он сделал репост двух каверов, сопроводив коротким комментарием «Рекламная пауза» (commercial break).

Похожий на похудевшего Дениса Клявера Лео промышляет тем, что «официально» прикидывается лидером Depeche Mode Дейвом Гааном — копирует артиста и визуально, и вокально, и музыкально. И делает это так талантливо, что сам оригинал в курсе: Луганского упоминают на сайте Depeche Mode как солиста группы Strangelove.

Лео Луганский и Дейв Гаан. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Обложка нового альбома Земфиры сильно напоминает оформление его сингла Brdrline, расшифровывающегося, конечно же, как Borderline. У артиста даже есть клип на эту песню. Неужели и тут хваленые западные специалисты, которыми так любит восторгаться Земфира, продали ей вторичный продукт?

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