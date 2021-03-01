Родители Жанны Фриске нанесли удар по Дмитрию Шепелеву

Родители покойной певицы Жанны Фриске подали в суд на внука Платона и Дмитрия Шепелева. Фото: Евгения ГУСЕВА

Родители покойной певицы Жанны Фриске подали в суд на внука Платона и Дмитрия Шепелева. Причиной иска пенсионеров стала любимая квартира артистки. Отец и мать певицы требуют запретить телеведущему распоряжаться долей его сына.

Элитная квартира Жанны Фриске в Шмитовском проезде стала предметом очередного витка конфликта между родителями певицы и Дмитрием Шепелевым. Телеведущему, а точнее его с Жанной семилетнему сыну Платону принадлежит третья часть в роскошных апартаментах.

Папа Фриске добился того, что производство по этому делу возбудили аж в двух районных судах - в Пресненском и Хамовническом, отмечает "СтарХит". Совсем скоро сторонам конфликта придется встретиться лицом к лицу в Пресненском суде.

Почти одновременно с исковыми заявлениями телеведущий получил от супругов Фриске уведомление о том, что свою часть квартиры они собираются продать. По закону, любящие бабушка и дедушка предложили выкупить их долю совладельцу жилья - внуку Платону. При кадастровой стоимости всех апартаментов в 23 млн 966 тысяч рублей они запросили с Шепелева 21 млн.

Меж тем Дмитрий в ближайшее время подаст свою жалобу на несостоявшихся тещу и тестя в Верховный суд. Речь идет о семи миллионах, которые Шепелева обязали выплатить Владимиру и Ольге Фриске. Телеведущий, как говорят в его окружении, не понимает, почему должен отдавать деньги, которые "за две недели до смерти певицы сняла со счетов Жанны ее мама".

"Родители Жанны после длительных разборок самостоятельно вернули 21 миллион «Русфонду». Треть этих средств потребовали возместить Дмитрия, мол, в счет солидарного взыскания. Суд первой инстанции удовлетворил иск, отклонив апелляцию и кассацию", - поведал информированный источник.