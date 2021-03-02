«Зеленое» будущее российской нефтянки

Благодаря «зеленой» технологии и ветрогенерации углеродный след сократится до 25% показателей новых нефтяных проектов. Фото: пресс-служба "Роснефти"

Производить больше энергии с меньшим воздействием на окружающую среду - так, коротко и емко, сформулировал суть «Плана по углеродному менеджменту до 2035 года» главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Документ был принят советом директоров компании в декабре прошлого года. А на днях первые лица компании посвятили журналистов российских СМИ в детали проекта.

Первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро озвучил ключевые показатели, к достижению которых компания должна прийти к 2035 году:

Это предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн тонн, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, нулевое рутинное сжигание попутного газа.

НА ВЫСОТЕ

Уже сегодня «Роснефть» опережает многих гигантов отрасли, в том числе BP и Total, по темпам снижения выбросов парниковых газов. Но, чтобы сохранить лидерство, ей необходимо сместить акценты с добычи ископаемых на использование низкоуглеродных и возобновляемых источников энергии, на развитие газовой программы и программы энергосбережения, внедрять технологии улавливания, утилизации и хранения углекислого газа и метана.

Контроль за утечками газа усилен многократно. Так, например, в «Самотлорнефтегазе» и «РН-Краснодарнефтегазе» ежедневный мониторинг с воздуха ведут беспилотники с установленными на них приборами лазерного, ультразвукового и теплового сканирования. С 2021 года дроны будут применяться для «патрулирования» на месторождениях «Харампурнефтегаза» - в условиях низких температур Крайнего Севера.

СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ

«Роснефть» использует не только технологические, но и природные механизмы для снижения уровня углеродного следа. Речь идет о восстановлении лесов и создании новых защитных лесонасаждений. За последние три года компания и ее дочерние общества высадили по всей России 3,5 миллиона деревьев. В перспективе «зеленые легкие» «Роснефти» сумеют компенсировать более 10 миллионов тонн выбросов углекислого газа ежегодно.

Параллельно компания планирует создать сеть собственных подземных хранилищ для улавливания и утилизации углекислого газа, развивает технологии переработки метана, которые позволяют одновременно получать из природного и попутного нефтяного газа водород и ароматические нефтехимические продукты.

Еще один способ оптимизации выбросов компания видит в использовании низко-углеродных и возобновляемых источников энергии. Например, системы связи на некоторых предприятиях компании уже сейчас работают на солнечной и ветряной энергии. Максимально широко «зеленые» технологии и ветрогенерация будут использоваться при реализации такого важнейшего для «Роснефти» проекта, как «Восток ойл», благодаря чему углеродный след сократится до 25% от характерных для новых глобальных проектов показателей.

- Работа в выбранном направлении продолжается, - резюмировал Дидье Касимиро. - Компания занимает устойчивое положение и имеет высокий потенциал развития.

! Напомним, на прошлой неделе акции компании пробили очередной исторический максимум в 533 руб.Пресс-служба «Роснефти».