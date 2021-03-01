Два митинга в Ереване: Пашинян просил прощения, а оппозиция на обострение не пошла

В Ереване прошли крупные митинги противников и сторонников Никола Пашиняна. Фото: Александр КОЦ

Митинги начались с небольшим опозданием, но практически одновременно. И это были совершенно разные акции. И там, и там - сцена. И там, и там - благодарные зрители, но энергетика совсем другая. В сумерках кажется, что на мероприятии Никола Пашиняна народу чуть больше.

Но здесь и полиции в разы больше. Она везде - и на подступах к площади Республики, и в толпе, и вокруг нее. Сотни и сотни стражей порядка охраняли митинг премьер-министра, который очень умело и экспрессивно заводил толпу. Этой способности у него не отнять.

Митинг сторонников Пашиняна в Ереване. Фото: Александр КОЦ

– Гаспярян - предатель! Генштаб - предатели! - орал он в микрофон так, что стекла близлежащих бутиков жалобно вибрировали.

И толпа одобрительно гудела в ответ, отвечая громко и с энтузиазмом.

— Речь о нашем правительстве, речь лично обо мне. И я хочу у всех вас, всех граждан Армении, у всех армян Диаспоры, у всех граждан Арцаха попросить прощения за все допущенные мной ошибки, - кричал он со сцены.

– Ууууу! - отзывалась толпа, отбивая в ладоши.

Публика на митинге в поддержку премьер-министра. Фото: Александр КОЦ

Митинг оппозиции больше напоминал домашнюю посиделку добрых родственников, а не «последнюю и решительную» битву против опасного и хитрого противника. Здесь и звуковая аппаратура послабее, и ораторы потише, и зрители поспокойнее. И никто не хотел обострять. «Оппозиция намерена проводить митинги до тех пор, пока Пашинян не подаст в отставку», - заверяли со сцены. Хотя в толпе многие ждали более серьезных шагов.

И сцена и звук на митинге противников Пашиняна были поскромнее. Фото: Александр КОЦ

Оба митинга прошли мирно. Фото: Александр КОЦ

На данный момент митинги продолжаются.

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