Гондолы на мели: в Венеции пересохли каналы

В Венеции пересохли городские каналы. Фото: REUTERS

Не успел самый известный в мире город на воде оправиться от одной беды — наводнения, парализовавшего Венецию два месяца назад, как его привычная жизнь снова оказалась под угрозой. На этот раз погода подкинула венецианцам другую неприятность - рекордный за последние несколько лет отлив.

И дело даже не в том, что немногочисленные туристы не смогут оценить венецианских красот, а гондольеры, вынужденные оставить свои суда, лишатся и без того мизерного из-за пандемии коронавируса заработка.

Многие важные водные артерии города полностью обмелели. Фото: REUTERS

Многие второстепенные водные артерии полностью обмелели, а на Большом канале, основной «магистрали» города, обнажились берега, и теперь перед венецианцами встала реальная проблема. Катер или лодка зачастую единственный способ добраться куда-либо или доставить продукты. Кроме того, в период сильных отливов по городу распространяется крайне неприятный запах от илистых отложений.

Метеорологи списывают всё на причуды природы. Фото: REUTERS

1 марта минимальный уровень воды остановился на отметке 48 сантиметров ниже уровня моря, но на выходных прогнозируется дальнейшее его падение до минус 50 сантиметров. Конечно, до рекорда 2008 года в 83 сантиметра еще далеко, но и текущие показатели доставляют венецианцам множество хлопот.

Горожане винят во всем глобальное потепление и опасаются, что подобные капризы природы станут постоянными и тогда пиши пропало — нет каналов, нет и основной «фишки» Венеции.

В Венеции серьезно обмелели каналы, хотя до рекорда 2008 года всё же дело не дошло. Фото: REUTERS

Метеорологи в свою очередь успокаивают общественность, заверяя, что парниковые газы тут ни при чем, а вина за разгулявшуюся стихию целиком и полностью лежит на связанном с антициклоном резком перепаде атмосферного давления. Да и вообще, у природы нет плохой погоды.

Радуются сложившейся ситуации, пожалуй, только коммунальщики — им представляется редкая возможность почистить каналы от мусора без лишних хлопот.