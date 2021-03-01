«Я была невменяемой!»: После ареста имущества Мария Максакова призналась в фиктивном браке

Мария Максакова в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние пять лет оперная дива Мария Максакова обитала в Киеве со своим младшим сыном Иваном. Отец мальчика -экс- депутат от КПРФ Денис Вороненков был застрелен в центре Киева. После этого певица решила остаться с сыном в Киеве.

Старшие дети Максаковой все это время проживали в России со своим отцом бизнесменом Владимиром Тюриным и бабушкой, знаменитой артисткой Людмилой Максаковой. Последняя, когда Маша вернулась в Россию, отказалась с ней выйти на связь. И старшие дети тоже не общаются с Марией.

Сейчас на повестке дня у Максаковой битва за элитные столичные метры, которых она лишилась, заключив на фоне депрессии после смерти Вороненкова фиктивный брак.

- По суду мне должна вернуться квартира на Краснопресненской набережной, которую мне в свое время подарил папа. Но увы, суд, хоть и встал на мою сторону, но квартиру пока арестовал, как имущество проходящее по делу, как возможное вложение незаконных денег, - рассказывает kp.ru Максакова. - После убийства Дениса я, чтобы спасти имущество (друг мужа пугал меня арестом нашей недвижимости-Ред.), заключила фиктивный брак с Далхатом Халаевым из Нальчика. Далхат переоформил ее на своих земляков, которые обещали ему деньги, но потом обманули его. И сейчас, чтобы вернуть эту квартиру и нашу квартиру с Денисом, я прохожу психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы доказать, что в момент заключения этих сделок я не отдавала себе отчет в своих действиях.

Далхат Халаев в передаче "Первого канала".

Брак с Халаевым уже признан недействительным, осталось вернуть квартиру.

- Как вы в такой компании оказались? Фиктивный брак, аферы с квартирами...

- По идиотизму своему. Как я еще могла там оказаться? От отчаяния, от горя, от того, что я была просто уже невменяемой. Вот в этом состоянии мною воспользовались очередные мошенники.

Что касается моего бывшего мужа Владимира Тюрина, отца старших моих детей, то хочу обратиться к нему через «КП».

Ведь он настраивает детей против меня.

Володя, поверь, твоё поведение вызывает насмешки в твой адрес со стороны наших общих знакомых. Мне неприятно об этом говорить, я этому не рада.

Ты завладел моим офисом, который мне подарил папа. И как я понимаю, рассчитываться со мной в твои планы совсем не входит. Ты не пускаешь ко мне наших детей, но тебе нравится пользоваться моим имуществом, моим офисом. Если для тебя это фетиш, то для меня это значительные деньги. Если ты думаешь, что таким образом, меня сломаешь, то, видимо, за 18 лет знакомства ты плохо меня узнал. Ты так любишь спокойствие, тишину и безопасность, но как видишь, я не собираюсь молчать, вокруг твоего имени сейчас столько шума...Неужели ли ты, чтобы отнять у меня подарок моего покойного отца, готов себя лишить спокойной жизни? Где твой здравый смысл? Я помню, когда ты, взрослый мужик, который старше меня на 14 лет, ломал мне рёбра...Зачем тебе сейчас издеваться надо мной? Подумай о наших детях, об их репутации. Пойми, что кроме моей пожилой мамы, тебя никто не боится. Так что верни мой офис, не разлучай меня с детьми и живи дальше, как хочешь, - обратилась к бывшему мужу Максакова.

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