Закулисье шоу "Маска": секретные поездки в тонированном авто, охрана и штрафы в 10 миллионов

Иосиф Пригожин и Валерия на съемках шоу "Маска". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Второй сезон шоу, известного своими невероятными костюмами, под которыми прячутся самые неожиданные участники, продолжает преподносить зрителям сюрпризы. Кого здесь только нет: Единорог, Солнце, Неваляшка, Змея, Банан...

В первом выпуске проекта маску сорвали с Черной пантеры: ей оказалась вовсе не Ольга Бузова, как полагали члены жюри, а титулованная гимнастка Светлана Хоркина. А второй выпуск и вовсе подарил публике сенсационное разоблачение: оказалось, в костюме Ананаса пел и плясал продюсер Иосиф Пригожин. Причем, его голос не узнала даже жена Валерия, которая вместе с другими судьями в студии оценивает выступления замаскированных героев. А ведь их разделяли всего несколько метров...

О том, как устроена "Маска", и что грозит болтливым участникам, Пригожин-Ананас рассказал в интервью "Комсомолке".

- Иосиф, мы не знали, что вы поете...

- Я тоже не очень знал! Даже репетиторы, которые со мной работали еще в прошлом году при подготовке шоу, не ожидали такого. Я и в караоке не пел никогда. Но когда меня пригласили, сразу согласился. А что, я человек с чувством юмора, могу и над собой посмеяться. Сколько раз у Вани Урганта надо мной шутили, я к этом философски отношусь.

Иосиф Пригожин на сцене шоу "Маска". Кадр НТВ

- Давайте откровенно: в "Маске" поют под фонограмму. Ваш голос там сильно "оттюнинговали"?

- А как вы себе представляете петь в маске? Никак, надо записывать фонограмму. Но в песнях целиком и полностью мой голос, я его даже не подделывал. Вспомните, например, как я пел "Я тебя люблю" Николая Носкова. В 1997 году я записывал его альбом в своей студии, эта песня была первой. Мы восемь лет сотрудничали, я знаю весь его репертуар, поскольку платил за него собственные деньги.

- А самому Носкову ваше исполнение понравилось, не знаете?

- Он мне написал. И не только он: Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков... Мне было приятно получить от них комплименты.

- И как вам костюм Ананаса - тяжело в нем было выступать?

- Я был весь мокрый! У меня на голове была балаклава, которую после выступления хоть выжимай. Я ведь еще и не оправился тогда до конца (недавно Пригожин тяжело переболел коронавирусом. - Ред.). Конечно, мне было душно и некомфортно. Но мне захотелось стать частью этого постковидного праздника.

- Вы сами выбрали этот образ, не хотелось чего-то более вычурного? Для зрителя Ананас оказался как будто скучноват...

- Нет, мне его "выдали" продюсеры. Вот и Валерии он не очень понравился. Был один интересный момент, когда мы с Валерией сидели с внучкой дома и смотрели первый выпуск "Маски". И Лера сказала: "Этот Ананас какой-то неинтересный", надо, мол, с ним попрощаться. А мне даже это было приятно. Напоминало какой-то фильм, когда человек где-то на другой планете и всех сверху видит...

Валерия была шокирована, когда "поющий ананас" снял свою маску. Кадр НТВ

- Какая в "Маске" система безопасности? Действительно все очень строго?

- Да, за мной в первые дни приезжал тонированный автомобиль, и он же отвозил обратно после выступления. А в другие дни я приезжал с Лерой на съемки и репетиции, и она даже подумать не могла, что я на сцене. Я провожал ее в жюри и как будто ждал за кулисами. А сам в это время переодевался и бежал на сцену. То есть я всегда был на виду, в аппаратной, и как будто не при делах.

За мной, также как и за другими участниками, были закреплены охранники, это не просто бутафория для эфира - без них я бы упал, не дойдя до сцены. В маске голова проваливается, ничего не видно...

- Телефоны у вас не забирали, чтобы не сняли лишнего?

- Да какие телефоны, у нас же контракт: штраф за разглашение - 10 миллионов рублей. У кого-то 3, у кого-то 5. Но так как я живу с Лерой, видимо, было меньше доверия - решили подстраховаться. Поэтому я так боялся расколоться, что думал - быстрей бы это все закончилось.

- Не обидно было, что родная жена - и не признала?

- Ну если бы признала, она бы меня, может, и дальше протащила. Но тут все по-честному.

- Какие ваши ставки, кто скрывается под самыми популярными масками - Змеи, Неваляшки?

- А этого я говорить не могу. Не дай бог угадаю, скажут, что я знал, и снова штраф. Поэтому промолчу от греха подальше...