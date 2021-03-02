Анекдоты: Если вы пришли домой за полночь, а в руках у жены сковородка - еще не факт, что будут котлеты

Пост в соцсетях: «Уважаемые выпускники, пишущие под своими фотографиями с дипломами комментарии: «Все кончилось! Ура! Свобода!» - вы никогда еще так не ошибались».

* * *

- Папочка, я, когда вырасту, буду такой же красивой, как ты!

- Ну, я думаю, ты будешь такой же красивой, как мама.

- Не-е-е, как мама - это долго! Я видела, как она: сначала крем, потом тушь, потом помаду… А ты встал, умылся и уже красивый!

* * *

В ресторане:

- Я вегетарианец с непереносимостью лактозы на безглютеновой диете. Что я могу у вас заказать?

- Такси!

* * *

Я как чебурек: снаружи жирная, а внутри - котенок.

* * *

Слышали? Твиттер заблокировал аккаунт марсохода Pеrsеvеrаncе из-за того,

что на фотографиях поверхности Марса, которые он постит, не представлены расовые и гендерные меньшинства.

* * *

Миллионы подростков хотят спасти нашу планету от загрязнения.

Миллионы их родителей хотят, чтобы они начали это со своей комнаты.

* * *

- Я уж не знала, что и делать: ушел на работу и все нет тебя и нет, думала, уж и не вернешься.

- Галя, я на работе задержался на два часа, а ты уже мои спиннинги, катер и гараж на продажу выставила...