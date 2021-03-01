После закрытия «Дома-2» Бузова и Бородина будут вести новый телепроект о мистике

Ольга Бузова и Ксения Бородина давно уже миллионеры. Теперь им обещают новую работу на ТВ.

С 2021-го года Ксении Бородиной и Ольге Бузовой на карточку от канала ТНТ стали падать более скромные суммы. Ежемесячный доход от работы на ТВ звездочек Ксюши и Оли, рожденных на «Доме-2», сократился после закрытия их «альма-матер» на 1 – 2 млн. руб. в месяц (в зависимости от количества эфиров).

Для Бородиной и Бузовой доход от «Дома-2» не играл весомой роли в их бюджете. Эти деньги они могут заработать парочкой публикацией в инстаграме. Однако ежедневное появление в телеэфире поддерживало интерес к звездам у определенной группы поклонников – лояльная аудитория телепередачи была весьма активна и нужна им для личных проектов. Зарабатывает Бородина на рекламных контрактах, коммерческих публикациях в соцсетях и бизнес-проектах. У Бузовой рекламных доходов гораздо больше, чем у коллеги; плюс заработки на «заказниках» и гастролях. Что же будет с телевизионной карьерой Бузовой и Бородиной после закрытия «Дома-2»?

Бородина и Бузова на «Дом-2» провели почти 17 лет.

Ольга и Ксения ведут ежедневное шоу на ТНТ «Бородина против Бузовой» - оно выходит в 10 утра в будни. Бородина на ТНТ занята в шоу про преображения женщин - «Перезагрузка».

«Сейчас готовятся пилотные выпуски проекта, который будут вести Бородина и Бузова», - сообщила коллега телеведущей kp.ru.

Говорят, что возможно Ксения и Ольга будут вести мистический проект на ТНТ. Идея и концепция в разработке. Как известно, шоу на подобные темы имеют традиционно высокие рейтинги – маги из шоу «Битва экстрасенсов» не дадут соврать.

Ольга Бузова очень переживала закрытие «Дома-2». В соцсетях писала: «Дом-2» изменил российское телевидение. И с его уходом ТВ не будет прежним». А коллегам рассказывала, что раньше заманчивые предложения от других телеканалов на нее сыпались – а Оля вынуждена была отказываться, так как они требовали плотной занятости, а она была предана «Дому-2». Но Бузова без работы не останется – ее мы увидим и в мистических, и в развлекательных, и в психологических телепроектах. Шоу «Замуж за Бузову» тоже можно возродить – обстоятельства в личной жизни одинокой Ольги располагают к съемкам. А вот четыреста человек, которые трудились на «Доме-2», остались без работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Герои без историй и низкие рейтинги: настоящие причины закрытия «Дома-2»

Бузова не может сдержать слез (подробности)

Звезды «Дома-2»: Сколько зарабатывают бывшие участники проекта-долгожителя

«Комсомольская правда» узнала, как изменились заработки звезд проекта после того, как они покинули ТВ (подробности)