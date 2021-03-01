Филипп Киркоров с детьми пришел на спектакль жены белорусского министра

Филипп Киркоров пришел на спектакль в посольство Белоруссии Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Король российской эстрады Филипп Киркоров 27 февраля посетил белорусское посольство в Москве. Певец пришел в дипломатическое представительство республики вместе со своими детьми, чтобы посмотреть спектакль, поставленный супругой министра иностранных дел Белоруссии Верой Поляковой. Об этом сообщает в своём блоге на платформе Яндекс.Дзен Постоянный комитет Союзного государства.

Неожиданное появление Киркорова в зале Делового и культурного комплекса белорусского посольства многие заметили не сразу: певец пришел в необычном образе, в клетчатой кофте и темной кепке, в которых его было трудно узнать.

Филипп Киркоров и его дети пробрались к своим местам и начали что-то живо обсуждать Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- Филипп Киркоров и его дети Алла-Виктория и Мартин-Кристин пробрались к своим местам и начали что-то живо обсуждать, - говорится в блоге.

Выступать в тот вечер народный артист России не собирался. Он приехал в посольство на спектакль белорусского театрального проекта «ТриТформаТ», которые руководит актриса, телеведущая и давняя знакомая Киркорова Вера Полякова – жена белорусского министра иностранных дел Владимира Макея.

Буквы «Т» в названии этого проекта, который существует с 2012 года, обозначают «Товарищество театральных Трудоголиков». У проекта уже девять постановок, в которых участвуют разные актеры. В посольстве Белоруссии в Москве студия 27 февраля показала свой второй спектакль - чеховские «Три сестры».

В белорусской дипмиссии студия дает уже второй спектакль: в этот раз – чеховские «Три сестры». Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- Учитывая события в нашей стране в том году, мы не могли выпустить что-то веселое. Мне показалось, что «Три сестры» - это как раз то, что нужно, современная пьеса о том, что не стоит откладывать жизнь на потом и жить одними мечтами. Счастье необходимо строить здесь и сейчас. Эту мы старались донести до зрителей, - объяснила выбор спектакля сами Вера Полякова.