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Общество

«Своими словами»: вузы нашли способ отобрать студентов, которые умеют нестандартно мыслить

Итоговому сочинению для одиннадцатиклассников найдена альтернатива?
Анастасия Чеснокова
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