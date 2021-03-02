«Чуть не померла»: Мирослава Карпович показала, как Прилучный поздравил ее с 35-летием

Мирославу Карпович называют главной виновницей развода Павла Прилучного. Фото: Инстаграм.

До недавнего времени Мирослава Карпович не спешила делиться подробностями романа с Павлом Прилучным. Но в собственный день рождения не удержалась и похвасталась подарком любимого в Инстаграме. 1 марта Мирослава отметила 35-летие, и в этот день 33-летний актер сделал подруге грандиозный подарок – романтическое приключение.

Сюрпризы начались с самого утра: в сторис Карпович продемонстрировала украшенную шариками комнату. Далее последовал завтрак в уютном ресторане под живое выступление оркестра. Праздничный стол был украшен лепестками алых роз, свечами и гирляндами. Затем именинницу ждал главный подарок – полет на вертолете.

Прилучный устроил Карпович сюрприз - полет на вертолете. Фото: Инстаграм.

Мирослава выложила несколько видеороликов, снятых с высоты птичьего полета. Вертолет несколько раз облетел вокруг огромной надписи, выложенной на снегу: «Мирус с днем рождения!». Сидящая в винтокрылой машине Карпович радовалась как ребенок, хлопала в ладоши и утирала слезы счастья.

Вертолет несколько раз облетел вокруг огромной надписи, выложенной на снегу: «Миру с днем рождения!».

Видеоролики она подписала хэштегами #аждонеба, #каквкино и #чутьнепомерла. А чтобы ни у кого не оставалось сомнений, кто устроил Мирославе такой сюрприз, она добавила еще один хэштег - #прилучшийволшебник. Тем самым актриса подтвердила, что она действительно встречается с Павлом Прилучным, и что слухи об их расставании оказались преждевременными.

МИрослава радовалась как ребенок. Фото: Инстаграм.

В этот же день, 1 марта, день рождения отметила и бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце. Так случилось, что бывшая и настоящая дамы сердца актера родились в один день. Правда, Агата на три года моложе – ей исполнилось 32 года. Неизвестно, поздравил ли ее в этот день бывший муж или он предпочел сосредоточиться на нынешней пассии. В отличии от Карпович, Муцениеце отметила день рождения более камерно - с детьми и друзьями.

Именно Карпович называют главной виновницей крушения брака Павла и Агаты. Со звездой «Мажора» Мирослава познакомилась в прошлом году, когда получила роль в спектакле, в котором уже играл Павел. Она не комментирует свои отношения с актером, но при этом уверяет, что она не уводила Павла из семьи. И подчеркивает, что ее совесть чиста.

Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, кто устроил Мирославе такой сюрприз, она добавила еще один хэштег - #прилучшийволшебник.

- Я не понимаю, как многие люди берут на себя ответственность за все те ведра грязи, которыми меня так обильно и щедро поливают, - написала как-то актриса на своей странице в Инстаграме. - Могу лишь сказать, что совесть моя чиста и да, моя мама научила меня не брать чужого.

Так или иначе, но прошлой весной Павел расстался с женой – актрисой Агатой Муцениеце. Они прожили вместе десять лет, у пары двое детей – трехлетняя дочь Мия и восьмилетний сын Тимофей. Агата и Павел оформили развод в июне прошлого года, и сразу после этого Мирослава переехала жить к Прилучному.