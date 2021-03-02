Израиль отказывается признавать российские сертификаты о вакцинации

Российские справки о вакцинации Израиль не признает Фото: REUTERS

По заявлению Министерства здравоохранения Израиля, для пересечения границы как гражданам страны, прилетающим из России, так и туристам, необходимо иметь справки об отрицательном тесте на коронавирус или документальное подтверждение о перенесенном заболевании.

Российские справки о вакцинации Израиль не признает.

Причиной формального отказа называет тот факт, что разработанные и произведенные в РФ вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» пока не сертифицированы ни американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), ни Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA).

Сроки решения вопроса пока неизвестны, однако израильские СМИ сообщают, что подобная ситуация может помешать тысячам граждан Израиля, проживающим в России, принять участие в голосовании на выборах в Кнессет.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что уже на этой неделе будет продолжена работа по регистрации «Спутника V» европейским регулятором.

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